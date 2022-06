I primi weekend estivi ci attendono per un assaggio di vacanza. Anche se abbiamo programmato le ferie, i fine settimana sono ideali per spostarsi alla ricerca di una tregua dal caldo afoso delle città. E cosa c’è di meglio di un piccolo lago? Magari immerso nel verde della natura e circondato da borghi antichi che si specchiano nelle acque come gioielli? E dove trovare localini con prezzi accessibili in cui gustare piatti genuini della tradizione più antica? Oggi con gli Esperti di Viaggi e Turismo della nostra Redazione ci sposteremo nel Lazio, vicino Roma, alla ricerca di un luogo in cui la storia ha lasciato le sue tracce.

Antiche leggende

Ci troviamo sul lago Albano, vicino a Castel Gandolfo nel territorio dei Castelli Romani. Si trova vicino Roma questo piccolo lago di origine vulcanica che ospita sulle sponde i resti archeologici di antiche palafitte e della villa imperiale dell’imperatore Domiziano. Nelle vicinanze ogni filo d’erba parla di storia. Come ogni lago che si rispetti, ha anche le sue leggende più o meno macabre che lo rendono ancora più affascinante. Come quella della Pentima della Vecchiaccia. La storia narra di una vecchia accusata di stregoneria che si sarebbe suicidata gettandosi da una rupe a picco sul lago. Lo strapiombo che la ricorda fa ancora paura ma offre una vista incredibile sul lago. Sul lago Albano si può organizzare un semplice picnic o un tour in kayak. Oppure in un paio di ore si può fare il periplo del lago a piedi seguendo un sentiero e immergendosi nella natura del luogo.

Si trova vicino Roma questo piccolo lago circondato dai borghi più belli d’Italia, un’oasi di pace e di relax per un weekend estivo

L’area che circonda il lago parla di storia in ogni suo piccolo angolo. Le famiglie nobiliari romane nel tempo hanno fatto a gara tra loro per costruire ville eleganti e sfarzose che esprimessero il loro potere. Sono nate residenze estive circondate da parchi e giardini di straordinaria bellezza, progettati dagli artisti più in voga del tempo. Villa Torlonia, villa Barberini e villa Aldobrandini, per citare solo le più famose, meritano sicuramente la nostra attenzione.

Ma il borgo più famoso e considerato tra i più belli d’Italia è Castel Gandolfo, la residenza estiva del papa. Vi si possono anche ammirare il Castello pontificio con gli splendidi giardini e la chiesa della Madonna del Lago e di Santa Maria Ausiliatrice.

È un territorio interessante anche dal punto di vista gastronomico. Le fraschette, delle trattorie tipiche, servono la famosa porchetta di Ariccia annaffiata dal Frascati DOP. Una delizia da gustare.

Lettura consigliata

È la più amata del litorale adriatico questa spiaggia a misura di bambino con mare cristallino e fondali bassi, Bandiera Verde 2022