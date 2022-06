Classe ‘72, Letizia Ortiz è la Regina consorte di Spagna, sposa di Filippo VI. Un passato da giornalista e un presente da donna reale. Che onora alla grande, con sportività nei modi e nelle azioni e tanta abilità nel saper gestire il fuori programma. Eleganza e sobrietà. Che dire! La classe non è acqua e tutte le apparizioni pubbliche della bella Letizia fanno parlare (bene) di sé e dei capi che sceglie di indossare.

È così per l’abito di pizzo argento che sfoggia in occasione della visita ufficiale dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro dello Stato del Qatar, il mese scorso. Come pure per il vestito trendy di colore fucsia in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per non parlare di quando indossa un abito di 49,99 euro, per giunta scelto anche da un’altra persona nell’ambito dello stesso evento. E Letizia, con grande eleganza, si piega di risate.

L’appuntamento a Cartagena

Così bella la vediamo, in ultimo, alla cerimonia di consegna della Bandiera nazionale alla Fuerza de Guerra Naval Especial. Physique du rôle e un portamento che dimostra come anche alla soglia dei cinquanta si può avere un fisico bestiale. Infatti, Letizia Ortiz a 49 anni è la più bella e sfoggia un corpo che fa invidia alle più giovani. Ma il suo abito traccia una strada che possiamo percorrere per tutta l’estate. Abito in pizzo total white che le calza a pennello. Sceglie il marchio Sfera e l’abito è un corpetto senza manica con gonna a trapezio e collo tondo. Sotto il pizzo, una fodera bianca che crea un riflesso di rara eleganza. Sembra una trasparenza ma non lo è. Gli accessori sono ricercatissimi: orecchini color acquamarina di Bulgari e tacco sottile di Magrit.

Letizia Ortiz a 49 anni è la più bella del reame, il suo abito di pizzo è la tendenza dell’estate

Con il marito Felipe di Spagna, sono di scena i sovrani che vantano maggiore consenso popolare. La critica che conta ritiene sia la coppia di reali in assoluto più stabile, elegante, semplicemente da sogno. Letizia spessissimo appare con lo chignon basso e col sopracciglio un po’ alzato, a dire che ha un suo carattere e una sua personalità. Eppure non presta mai il fianco alle polemiche. E poiché l’eleganza è un concetto che riguarda l’intera persona, ivi compresi azioni e comportamenti, non possiamo che dire che è una lady di ferro. Letizia Oritiz a 49 anni è la più bella ed è una vera signora.

Sa stare nel suo ambiente, certamente non sempre semplice, e sa farlo assecondando gusti, mode e tendenze. Che spesso partono proprio da lei. Così come sa conciliare la vita da Regina con le scelte personali. Difatti va e viene dall’Africa, dov’è costante il suo impegno umanitario. Direttamente sul campo. Da vera giornalista quale è stata nel suo passato.

