La Bandiera Blu dell’estate 2022 premia a sorpresa anche alcune province che non hanno sbocco sul mare. A ricevere l’ambito riconoscimento ci sono anche le spiagge di lago e due sono situate nel cuore d’Italia, in Abruzzo. Il romantico lago di Scanno dalla straordinaria forma a cuore è sicuramente il più conosciuto e amato dai turisti. Meno noto è il lago di San Domenico che si trova sempre in provincia dell’Aquila. Sono splendidi specchi d’acqua immersi nella natura rigogliosa che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale e di qualità delle acque stabiliti dalla FEE.

Un canyon di spettacolare bellezza

Si raggiunge da Roma in autostrada, in circa un’ora e mezza, il minuscolo lago di San Domenico. Si trova nel cuore d’Italia questo piccolo specchio d’acqua di colore verde smeraldo circondato da montagne e speroni rocciosi. Siamo nelle Gole del Sagittario, un canyon spettacolare dove l’acqua ha modellato il territorio. Nel tempo ha scavato grotte, anfratti e percorsi per il fiume che scorre affiancato da pareti rocciose a strapiombo. Un angolo di grande suggestione e di bellezza selvaggia. Le Gole del Sagittario sono un Oasi del WWF, un’area naturale protetta. Vi vivono indisturbati orsi e camosci. Vi nidificano aquile reali e falchi pellegrini. E vi dimorano i lupi. Se siamo appassionati di fiori ve ne troviamo alcuni di rara bellezza, come il Fiordaliso del Sagittario.

Il lago di San Domenico ha una storia meno affascinante perché è nato artificialmente attraverso lo sbarramento del fiume Sagittario. Ma offre uno spettacolo davvero suggestivo con la splendida spiaggetta premiata dalla FEE.

Si trova nel cuore d’Italia questo minuscolo lago color smeraldo facilmente raggiungibile da Roma ed eletto Bandiera Blu 2022

Dal lago si può raggiungere l’eremo che ha lo stesso nome attraverso un ponte di pietra. È una grotta scavata nella roccia in cui visse il santo intorno all’anno Mille. La chiesa attigua si adorna di pregevoli dipinti e di un altare in stile neoclassico.

Si può raggiungere anche il piccolo borgo di Villalago e camminare tra stradine e piazzette. Situato sulla sommità di un dirupo regala viste incantevoli sul territorio circostante. Tra le attività da svolgere sicuramente interessanti sono i percorsi trekking di diverso livello di difficoltà.

Se pensiamo a una sosta più lunga possiamo fare una capatina sulla costa dove diverse località hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu. Lungo la costa nord ci sono spiagge sabbiose e attrezzate, ideali per una vacanza con bambini. Se ci spostiamo a sud incontriamo splendide calette e spiagge rocciose.

E non dimentichiamo di assaggiare lo street food abruzzese, gli arrosticini di pecora o di castrato. Una vera leccornia. Interessante è anche l’offerta di salumi e formaggi.

Lettura consigliata

Acque turchesi e paesaggi incontaminati in questa spiaggia eletta tra le 25 più belle d’Europa nel 2022 e vicinissima all’Italia