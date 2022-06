Esiste una spiaggia a misura di bambino? Pare proprio di sì e a stabilirlo sono i pediatri che la scelgono secondo criteri ben precisi. Chi ha i bambini sa che la vacanza può trasformarsi in un incubo se ci si trova in un posto che non ha tutti i requisiti di confort e sicurezza che la presenza dei piccoli richiede. Quindi proprio per andare incontro ai genitori che cercano una vacanza in tutta tranquillità sono nate le Bandiere Verdi, il riconoscimento che viene dato alle spiagge a misura di bambino.

I parametri che certificano la sicurezza degli arenili

È un team di pediatri ed esperti ad assegnare la Bandiera Verde certificando la sicurezza degli arenili secondo parametri ben precisi. Le variabili più importanti sono sicuramente la sicurezza delle spiagge con fondali bassi, le acque pulite e la presenza di attrezzature per lo svago e per il relax. Ma si considera anche la presenza di mezzi di trasporto per facilitare gli spostamenti, di servizi sanitari come le guardie pediatriche, di piste ciclabili e di menù per i più piccoli. Un posto insomma in cui le famiglie possono trascorrere le vacanze divertendosi. In Italia 145 località sparse lungo le coste hanno ricevuto questo ambito riconoscimento.

È la più amata del litorale adriatico questa spiaggia a misura di bambino con mare cristallino e fondali bassi, Bandiera Verde 2022

Oggi con gli Esperti di Viaggi e Turismo della Redazione andiamo in Abruzzo, nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in provincia di Teramo, tra le località di Silvi e Pineto. È una delle spiagge più belle del litorale adriatico con dune di sabbia modellate dal vento e la pineta alle spalle. Ci si può imbattere nel fratino, una specie protetta che nidifica tra le dune e si può assaporare il profumo di resina dei pini. Nella sabbia fioriscono specie botaniche rare e in via di estinzione come lo Zafferanetto delle spiagge con fiori bianchi venati di viola che si aprono a stella. Non mancano i gigli di mare. Le acque sono cristalline e i fondali molto bassi. Vi si formano piscine naturali popolate di piccoli pesci. Un’antica torre di avvistamento sovrasta la spiaggia rendendola ancora più affascinante.

Per tutte queste caratteristiche è la più amata del litorale adriatico. Ed è anche molto adatta ai bambini, anche a quelli piccolissimi che possono sostare nella frescura della pineta durante le ore più calde. Il tratto di spiaggia è libero ma non mancano stabilimenti ben attrezzati e servizi vari.

