Viaggiare vuol dire aprire la mente e andare alla scoperta di luoghi nuovi e sconosciuti. Ma concedersi una vacanza aiuterebbe anche la nostra salute. Infatti, potrebbe diminuire i livelli di stress e aumentare la felicità.

Viaggiare anche per pochi giorni, ci permetterebbe di lasciare a casa i problemi, le ansie e le paure. Al nostro rientro il cervello sarebbe più riposato e di conseguenza più reattivo. È importante godersi ogni istante e apprezzare tutti i momenti.

I borghi come piccoli gioielli da custodire

Non è necessario partire per una lunga vacanza ma, per stare meglio, anche un fine settimana di relax potrebbe bastare.

Scegliamo la meta in base alla nostra disponibilità economica e al tempo che possiamo dedicare al viaggio. Se vogliamo concederci una veloce gita fuori porta, allora possiamo rimanere in Italia e andare alla scoperta di alcuni meravigliosi luoghi.

I borghi nel nostro Paese sono dei posti davvero unici, dove il tempo scorre lento. Piccoli gioielli che proteggono delle tradizioni antichissime e un patrimonio storico e artistico inestimabile. I borghi sono sparsi per tutta l’Italia. Sono circondati da una natura incontaminata, sono in mezzo alle montagne, oppure vicino al mare.

Si trova nelle Marche questo borgo medioevale definito tra i più belli d’Italia

Spostiamoci nelle Marche, un luogo davvero ricco di paesini da scoprire, ammirare e conoscere meglio.

Nella parte meridionale della Regione e precisamente in provincia di Fermo, troviamo uno dei più bei borghi d’Italia. Parliamo di Moresco un paesino che conta meno di 600 abitanti. La sua posizione strategica permette di ammirare tutta la valle sottostante.

Un luogo sospeso nel tempo che rientra nel “Borghi più Belli d’Italia”.

Cosa visitare e ammirare

Si trova nelle Marche questo borgo medioevale, che custodisce una meravigliosa Torre eptagonale. Grazie alla sua altezza di 25 metri, ci permette ammirare un panorama mozzafiato.

Il borgo è un piccolo gioiello ed è un piacere camminare tra le vie strette e caratteristiche. Gli edifici sono molto curati e custoditi perfettamente.

Anche la Torre dell’orologio è di origine medioevale e scandisce ancora il tempo del Paese e della valle sottostante. La Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo venne costruita in seguito alla demolizione della Chiesa di Santa Maria in Castro, come segno di ringraziamento dopo il terremoto. Da visitare assolutamente è anche il Teatro Santa Sofia. Originariamente era una Chiesa dedicata alla Santa. Ancora oggi possiamo ammirare, al suo interno, degli affreschi di scuola veneziana.

