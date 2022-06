Pensare alle vacanze estive rende meno pensati le giornate calde e afose e mette sempre di buon umore. C’è chi ha già iniziato a contare i giorni che mancano alle tanto meritate ferie e chi, purtroppo, deve ancora aspettare svariati mesi per godersi qualche settimana di vacanza.

Ma non perdiamoci d’animo, perché possiamo rilassarci anche organizzando una breve una gita fuori porta durante il fine settimana. L’Italia è un Paese meraviglioso che offre ai suoi visitatori, tantissime opportunità. Ogni regione ha le sue caratteristiche e moltissimi luoghi da visitare.

Possiamo perderci tra le misteriose stradine di un borgo medioevale oppure partecipare a un aperitivo glamour in spiaggia. Ma ancora, possiamo immergerci nella natura incontaminata e camminare per chilometri alla scoperta di nuovi luoghi.

Una regione dai mille volti

Spostiamoci in Emilia Romagna. Una regione meravigliosa ricca di cultura, storia, tradizioni e anche ottimo cibo. Pensiamo all’affascinante città di Bologna, con la meravigliosa Piazza Maggiore, cuore pulsante della città. Ma i posti da visitare e ammirare nel Capoluogo sono davvero tantissimi.

Così come le altre città della regione, assolutamente da non perdere. Non dimentichiamo la Riviera Romagnola, un tratto di costa che si affaccia sul Mar Adriatico, conosciuta come la riviera del divertimento e dell’ospitalità. Ogni estate attira tantissimi giovani e non solo.

Si trova nel cuore della Romagna questo luogo nascosto ricco di cascate e piscine naturali, perfetto per una gita rilassante fuori porta

Questa regione non è solo arte, divertimento e gastronomia. Possiamo anche trovare una natura incontaminata, una rete di parchi bellissimi e dei panorami mozzafiato. Allora dobbiamo assolutamente spostarci nel cuore della Romagna per ammirare questo posto davvero incantevole, fatto di rocce e cascate.

Siamo all’incirca a 40 chilometri da Forlì e parliamo della Grotta urlante di Premilcuore. Un luogo perfetto per rilassarsi e passare qualche ora in completa tranquillità, disturbati solamente dal rumore dell’acqua e della natura. Il paesaggio è talmente bello e suggestivo che il luogo è stato più volte citato dalle riviste internazionali.

A pochi minuti di cammino dalla grotta, troviamo anche le Cascate della Sega. In questo posto magico, l’acqua ha creato due insenature naturali. Si trova nel cuore della Romagna, dunque, questo luogo dove poter ammirare la bellezza di alcune piscine naturali. Un posto tranquillo, lontano dal caos e circondato da una natura incontaminata.

