Non solo con il burro o fritta, ecco come cucinare la salvia per preparare un contorno sfizioso e croccante

Le piante aromatiche sono delle erbe profumate molto utilizzate in cucina e hanno il compito di esaltare il sapore dei cibi. Sono facilmente riconoscibili grazie al loro profumo davvero inconfondibile. Inoltre, sono facilissime da coltivare anche sul balcone di casa e non necessitano di particolari cure e attenzioni. Molte di loro, hanno anche la capacità di allontanare gli insetti, che soprattutto in estate, rovinano i nostri momenti di relax in giardino.

Le erbe aromatiche, poi, sono delle piante officinali, utilizzate anche per scopi erboristici e fitoterapici. Sono spesso usate per curare i piccoli fastidi e malanni di stagione. Il classico rimedio della nonna sempre molto utile in caso, ad esempio, di mal di denti. Naturalmente, parliamo sempre di metodi casalinghi, ma che in alcune occasioni potrebbero funzionare.

Non solo con il burro o fritta, ma ecco come cucinare la salvia per preparare un contorno sfizioso e croccante

Basilico, rosmarino, origano sono tra le erbe più utilizzate in cucina. Non dimentichiamo, però, la salvia, con il suo sapore molto aromatico e gradevolmente amaro. Le sue foglie sono facilmente riconoscibili grazie alla leggera peluria e al colore verde-grigio.

La salvia si utilizza molto spesso in cucina, per aromatizzare il pesce e l’arrosto, ma è spesso accostata anche al burro. Non dimentichiamo la salvia fritta, un piatto estremamente buono e profumato. Ma non solo, questa erba aromatica è ottima anche se impanata e cotta al forno.

Ingredienti:

25 foglie di salvia;

2 uova;

pangrattato q.b.;

formaggio grattugiato q.b.;

olio EVO q.b.;

peperoncino in polvere q.b.,

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo la ricetta lavando e asciugando per bene con un canovaccio, le foglie di salvia. In una ciotola rompiamo e sbattiamo le uova, uniamo il formaggio grattugiato, il sale e il peperoncino.

Ora immergiamo le foglie di salvia, nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Adagiamole su una pirofila. Terminato questo lavoro, irroriamo con un filo di olio EVO.

Mettiamo la pirofila in forno a una temperatura di 180°C per circa 15 minuti. Controlliamo le nostre foglie per evitare che si brucino. Al termine della cottura, sforniamo la pirofila e serviamo la salvia impanata, ancora calda. Sarà perfetta per un gustoso aperitivo o da mangiare come contorno leggero.

Non solo con il burro o fritta, dunque, ma possiamo preparare la salvia utilizzando questa facilissima ricetta.

