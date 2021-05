Durante il periodo di quarantena, le palestre chiuse hanno accresciuto in noi la voglia di muoverci e praticare sport all’aria aperta. Ritrovare un contatto diretto con la natura, stando vicino alle sue bellezze. Alberi, fiori, terra, mare, animali. Godere delle sue straordinarie risorse ci ha aiutato a stare bene e a rigenerare il corpo e lo spirito.

In Italia abbiamo la fortuna di poter godere di una natura splendida e di meravigliosi panorami che ci aprono il cuore. Non abbiamo bisogno di spendere una grande quantità di soldi per stare bene e in pace con noi stessi.

Ecco qual è il sentiero da percorrere ed esplorare in Italia in completo relax per rigenerare il corpo e lo spirito.

Il “Sentiero degli Dei”

Uno degli itinerari escursionistici più suggestivi d’Italia.

Un percorso che parte da Agerola e termina a Nocelle, frazione di Positano. La leggenda vuole che le divinità greche passarono proprio da questi posti per salvare Ulisse dalle sirene. Il nome “Sentiero degli Dei”, deriva proprio da questa leggenda.

È un sentiero lungo e tortuoso di circa 9 Km tra i monti Lattari, che parte dall’alto per poi arrivare fino al mare.

Un cammino naturalistico, che cambia costantemente. Si parte con una vegetazione scarna di pochi arbusti, per poi tuffarsi nella macchia mediterranea fitta e rigogliosa. Durante il nostro percorso possiamo trovare la “Grotta del Biscotto” con la presenza di case secolari all’interno della roccia. Troviamo anche un piccolo ristoro, dove poter riposare e godere di una vista mozzafiato.

Si cammina su un “percorso sospeso” tra rocce, guglie, alberi, cielo e mare.

Dopo circa 8 km di cammino possiamo scegliere se proseguire verso Positano in autobus o scendere per circa 1.700 gradini fino ad arrivare alla località di Arienzo.

Se scegliamo la seconda opzione, dobbiamo affrontare ancora 300 gradini e terminare il nostro viaggio godendoci una spiaggia meravigliosa. Potremmo liberarci dalle fatiche del viaggio, tuffandoci in un mare cristallino che ha il sapore di libertà.

