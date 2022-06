Il Mondo offre delle meraviglie che non dovremmo perderci. Viaggiare, infatti, apre la mente, ci aiuta a conoscere nuove culture e ci regala delle viste davvero mozzafiato. Ma, ovviamente, anche in questi casi bisogna fare i conti con la realtà. Infatti, visitare Paesi bellissimi potrebbe essere più costoso di quello che effettivamente possiamo permetterci. In questo caso, però, non dovremmo disperare. Infatti, ci sono diversi luoghi in cui potremmo andare spendendo davvero il minimo indispensabile. Tra questi, basti pensare per esempio a Stari Bar, in Montenegro, bellissima e abbordabile dal punto di vista economico.

Ptuj, la meta slovena da non perdere quest’estate se non vogliamo spendere troppi soldi

Oltre al Montenegro, potremmo pensare a un altro Paese davvero meraviglioso e alla portata quasi di tutti. Stiamo parlando della Slovenia che, in questo caso, ci offre una bellezza unica come Ptuj.

Ci stiamo riferendo a una delle città più antiche della nazione, che si trova a poco più di 100 chilometri dalla capitale Lubiana. Il luogo offre delle attrazioni davvero imperdibili, che riempiranno le giornate della nostra vacanza. Citiamo, innanzitutto, il castello Ptujski grad, sulla collina del fiume Drava che circonda Ptuj. L’edificio, che risale al XIII secolo, ci permette di ammirare completamente il panorama circostante ed è sede di diversi reperti storici davvero affascinanti. Scendendo ai pieni della stessa collina, troveremmo poi il Dominikanski samostan, il monastero di Ptuj antichissimo e ricco di storia e il Marijin steber, un pilone antico dedicato a Maria.

Solo 30 euro a notte e vita super economica in questa perla unica da visitare assolutamente durante quest’estate

Andando, poi, nel centro storico della città, incontreremo Mestna hiša, l’edificio neogotico sede del Municipio di Ptuj. Per non parlare, poi, del centro culturale per eccellenza della città, Furstova, dove possiamo ammirare edifici artistici e il monumento per Sveti Florijan.

Da visitare, poi, il Mestni stolp, simbolo di Ptuj e torre altissima che si affaccia sulla cattedrale di San Giorgio, attrazione tipica del posto. Ultimo, ma non per importanza, il Monumento famosissimo dedicato alla storia mitologica greca di Orfeo. Sul marmo, ritroviamo delle immagini della storia celebre che ci faranno ripercorrere le tappe più importanti dell’amore tra Euridice e Orfeo. Dunque, potremmo davvero ammirare tutte queste bellezze con solo 30 euro a notte. Facendo una ricerca sui vari siti di viaggi, infatti, ci accorgeremo che sono questi i prezzi super abbordabili nella bellissima Ptuj in Slovenia.

