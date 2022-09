Lo streaming pare aver soppiantato la televisione in diretta e sempre più italiani hanno almeno un abbonamento alle piattaforme. Grazie a questi strumenti è possibile vedere i prodotti che desideriamo negli orari che preferiamo. Sul mercato esistono decine di operatori, da Netflix a Chili, da Amazon Prime alla piattaforma gratuita RaiPlay.

Oggi vogliamo proprio parlare di un film presente su questo canale, da vedere assieme a tutta la famiglia. Ecco perché romantico e divertente, questo film farà appassionare e divertire senza volgarità.

La bellezza delle commedie francesi

Chi ama ridere e divertirsi senza impegno sa bene come le commedie di produzione francese siano delle miniere di leggerezza. Grazie ad una messa in scena realistica ed a una recitazione mai sopra le righe, questi film scaldano il cuore e ci fanno ridere. Basti pensare a pellicole come Il nome del figlio o Quasi Amici, che hanno conquistato il pubblico di mezzo Mondo.

Molti di questi film non arrivano nemmeno nelle nostre sale e pare difficile andarli a reperire. Oggi vogliamo parlare di un film che invece ha conosciuto una ampia distribuzione ed è disponibile su RaiPlay. Stiamo parlando di Quello che so di lei, il cui titolo originale è Sage Femme. Il film vede come protagoniste due veterane del cinema europeo, Catherine Deneuve e Catherine Frot. Le due interpretano due donne forti che si incontrano dopo molti anni.

Romantico e divertente, questo film disponibile gratis farà commuovere tutti

Claire è una ostetrica divorziata che vive da sola totalmente dedita al suo lavoro. Beatrice è invece un’anziana che ha vissuto una vita avventurosa, ha avuto molti uomini tra cui il padre di Claire. Dopo molti anni Beatrice entra in contatto con Claire e scopre diversi elementi di cui non era a conoscenza.

Nella storia emerge presto come Beatrice sia sola ed abbia una dipendenza dal gioco e abbia grande bisogno di aiuto per affrontare una malattia. L’ostetrica non riesce a tenersi indietro e così le due costruiscono una relazione stretta e sincera, cercando di affrontare alcuni fantasmi del passato. Entrambe fanno grandi passi verso l’altra e la vitalità di Beatrice aiuterà Claire a capire cosa desidera realmente. Nonostante alcuni elementi tragici il film sa intrattenere senza pesantezza. Grazie al brio delle tue attrici veniamo subito trasportati in una piovosa Parigi piena di automobili. Nonostante il tema del lutto e della malattia, riusciamo a divertirci e anche a ridere delle differenze delle due protagoniste, che rappresentano diversi aspetti della natura femminile.

