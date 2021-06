Chi non vorrebbe potersi godere una vacanza tropicale in un arcipelago incantevole per eliminare lo stress accumulato durante l’anno? Purtroppo molti di noi non possono permettersi una vacanza alle Seychelles, per non parlare della pandemia ancora in corso che rende i viaggi lunghi ancora più complicati in questo periodo. Ma non lasciamoci scoraggiare, esiste un’isola poco lontana dall’Italia che ha una spiaggia così bianca e mare talmente limpido da essere stata ufficialmente ribattezzata ‘spiaggia delle Seychelles’. Andiamo alla scoperta di questo luogo incantevole.

Si chiama spiaggia delle Seychelles ma questa meraviglia è poco lontana dall’Italia con acque cristalline e sabbia bianchissima

Ma di quale spiaggia stiamo parlando? Si tratta di una bellezza naturale che possiamo goderci sull’isola di Ikaria, nell’Egeo, in Grecia. La spiaggia delle Seychelles si trova nel sud dell’isola. Questo è il suo nome ufficiale, e persino gli abitanti del luogo la chiamano ‘paralìa Seichelles’, cioè proprio ‘spiaggia delle Seychelles’. Il centro abitato più vicino si chiama Magganitis, e la spiaggia è raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla strada principale, su cui possiamo trovare anche uno spazioso parcheggio gratuito. Ma conosciamo meglio questa spiaggia e la splendida isola di Ikaria. Si chiama spiaggia delle Seychelles, ma questa meraviglia è poco lontana dall’Italia.

L’isola di Ikaria è piena di bellezze da scoprire

La spiaggia delle Seychelles è piccola ma incantevole. A pochi metri di distanza esiste anche la possibilità di affittare una barca per godersi il panorama dal mare e per esplorare in autonomia le spiagge segrete lungo la costa della splendida Ikaria. Dopo la giornata in spiaggia, godiamoci un ottimo caffè greco nel vicino villaggio di Magganitis, popolare tra turisti e locali, dove potremo anche gustare una cena greca nelle numerose taverne tradizionali del villaggio. Se preferiamo una spiaggia attrezzata con tutti i comfort moderni, Ikaria non ha nulla da invidiare alle località più turistiche. Tra le spiagge più gettonate vi è Armenistis, sulla costa settentrionale dell’isola. Non dimentichiamo di goderci la serata sorseggiando un drink tradizionale. Ecco i tre alcolici da provare assolutamente in vacanza in Grecia. Buon divertimento!