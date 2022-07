Veramente poco distante dall’Italia c’è un’isola che geograficamente potremmo riferire all’Italia vista la vicinanza alla Liguria. Sulla cartina geopolitica la troveremo, però, dello stesso colore della Francia. Ci stiamo riferendo alla Corsica. Scenari straordinari, incontaminati e selvaggi sono peculiarità di due isole tirreniche, la Sardegna e la Corsica. Nell’Isola dove sventola il tricolore ci sono delle mete low cost fra cui Talana e Lanusei, ideali per una vacanza con la famiglia. Anche la Corsica è un luogo dove si risparmia sulle vacanze senza rinunciare a panorami da urlo. In particolare in questo articolo andremo alla scoperta di una lingua di terra corsa.

Si raggiunge in traghetto, costa poco ed ha spiagge sterminate ma non è né la Sicilia né la Sardegna

Il territorio di Capo Corso si articola in diversi Comuni. Fra questi c’è Brando, che con il suggestivo villaggio di Erbalunga ci dà il benvenuto in questa spettacolare penisola. Erbalunga è un borgo di pescatori con barchette e abitazioni caratteristiche tutte colorate. Questa località viene denominata anche nido dei pittori. Sono molti, infatti, gli artisti che vi si recano per trasferire su tela la magia del paesaggio dominato dalla Torre Genovese.

Per una concessione alla gola, non possiamo non recarci presso il ristorante all’ultimo grido “Le Pirate”. Si tratta di un sapiente mix di cucina locale e gourmet. Ad Erbalunga, ad agosto, si svolge, poi, un originale Festival Musicale con un sapiente coctkail di melodie ed artisti francesi e corsi.

Le Spiagge

Le spiagge più che mediterranee sembrano oceaniche. La bellezza di Cala Genovese va conquistata tramite una camminata di 60 minuti lungo il Sentiero dei Doganieri. Una volta arrivati si rimane basiti dinnanzi ad un mare così azzurro e trasparente. La spiaggia è ampia e di sabbia finissima. Cala Francese o dei Francesi si trova poco dopo Cala Genovese sempre percorrendo il Sentiero dei Doganieri. Anche questa spiaggia di oltre 200 metri è lontana dal chiassoso turismo di massa e ivi si può coglie l’essenza del mare più autentica.

Uscire in barca

Un altro modo per vedere lo spettacolo della natura di Capo Corso è l’uscita in barca con relativo Skipper. C’è una compagnia di navigazione che organizza la promenade sul mare. Occorre prenotare la corsa però con anticipo. Dal mare potremo ammirare il Parco naturale marino, la punta di Cap Corse con la riserva naturale, Barcaggio o la Torre di Santa Maria.

Prezzi contenuti

A Marcinaggio è difficile imbattersi in tariffe esose. Sono molti gli hotel a tre stelle con strutture d’élite con camere matrimoniali che non superano le 100 euro per notte per due persone. Per le offerte aggiornate basta consultare l’ufficio del turismo locale.

La Corsica si raggiunge in traghetto, costa poco e spesso viene sottovalutata quale meta low cost per le vacanze in spiaggia.

