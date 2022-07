È un periodo un po’ delicato per i nostri fiori. Il grande caldo precoce, infatti, li ha messi in grossa difficoltà. Le fioriture non sono così copiose come negli anni scorsi. Tanto secco si può già scorgere e le potature sono già iniziate.

Le classiche cascate colorate, siano esse di gerani o surfinie, in questa stagione scarseggiano. Insomma, la natura deve far fronte alla siccità e all’acqua razionata. Questo, inevitabilmente, condiziona anche i nostri orti e i nostri giardini.

Cosa hanno in comune gerani e limone? Apparentemente nulla. Certo, potrebbero convivere sullo stesso terrazzo o essere esposti sullo stesso balcone. A parte questo, però, sono due generi completamente diversi.

Una delle piante da frutto più amate dagli italiani, non solo per i limoni, ma anche per gli splendidi e profumatissimi fiori. Contro una delle specie più adatte per dare colore a pergolati, balconi e terrazzi. Piante cadenti che non emanano un odore intenso, ma che allietano la vista con i loro lunghi intrecci.

Insomma, come si può vedere e capire, all’apparenza, gerani e limoni non hanno nulla in comune. Invece, se entriamo più in profondità, andremo a scoprire che, nella realtà, potrebbero avere qualcosa che davvero possono condividere. Stiamo parlando di un particolare tipo di concime che farebbe bene sia agli uni che agli altri.

Limoni e gerani cresceranno rigogliosi se utilizzeremo questo legume come concime naturale da aggiungere al terriccio universale

Entriamo più nel dettaglio e diciamo subito che stiamo parlando di un legume in particolare. Forse neppure molto famoso, di primo acchito. Quello che lo contraddistingue e lo fa subito notare è il suo colore giallo acceso. Sulle bancarelle dei mercati, per esempio, spicca davvero molto tra quelli scuri di olive, mandorle e noci.

Si tratta del lupino, che ha anche notevoli proprietà per il nostro organismo, ma che, in questo momento, ci interessa come trattamento per limoni e gerani. Infatti, se lo acquistassimo e lo macinassimo, potremmo aggiungerlo subito sotto il primo strato di terreno e questo aiuterà le piante a crescere rigogliose e in salute.

La grande quantità di azoto contenuta da questi semi, infatti, apporta tutte le sostanze nutritive di cui hanno bisogno sia i limoni che i gerani. Non solo loro, però, perché il lupino potrebbe favorire la crescita di erbe aromatiche come salvia e rosmarino. E non è finita, perché anche ortensie e azalee, due acidofile doc, non disprezzano i lupini come concime, anzi.

Un vantaggio non da poco che ha questo fertilizzante naturale è che è totalmente inodore. Per chi ha un piccolo orto domestico o solo il balcone o il terrazzo, ci sarebbe il grande vantaggio di non usare prodotti sì efficaci, ma piuttosto maleodoranti. Pensiamo, per esempio, allo stallatico o alla pollina.

Dunque, limoni e gerani cresceranno rigogliosi se utilizzeremo il lupino come concime, mischiandolo al terriccio universale e bagnando bene subito dopo. Non solo utilizzando l’acqua, ma anche con una comunissima bevanda, come la birra, sinonimo di allegria e compagnia.

