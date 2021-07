Il Superbonus al 110% è una misura molto ambita, e sono molti i contribuenti che hanno deciso di migliorare il livello di efficienza energetica dei propri immobili. Questa misura è molto burocratica e crea molti dubbi. Un Lettore ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa se si può ottenere lo sconto al 110% per sostituire il condizionatore autonomo? Il Lettore precisa che deve effettuare interventi trainanti e altri trainati, e chiede se può includere anche la sostituzione dei condizionatori. Verifichiamo cosa prevede la normativa in merito.

Si può ottenere lo sconto al 110% per sostituire il condizionatore autonomo?

Il Superbonus 110% non prevede una preclusione del nuovo condizionatore, molto dipende dalla tipologia che si intende installare.

Il nuovo climatizzatore deve rientrare fra quelli previsti dall’Ecobonus (Legge 63/2013 articolo 14).

La detrazione spetta se il nuovo impianto ha determinate caratteristiche di risparmio energetico. Ad esempio: pompe di calore ad alta efficienza energetica, caldaia a condensazione ad acqua e aria, impianti geotermici o microgeneratori, eccetera.

L’Agenzia delle Entrate per venire incontro ai cittadini sulle varie tipologie di interventi che si possono attuare, ha pubblicato una guida per l’Ecobonus. Inoltre, è possibile collegarsi al portale ENEA e trovare tutte le informazioni sugli interventi ammessi al beneficio.

Consigliamo, anche, di consultare qui, le ultime novità per i sistemi che eliminano la muffa perché rientrano nel Superbonus 110% e si possono detrarre interamente.

Sostituzione di un impianto di climatizzazione

Riepilogando lo sconto al 110% (Superbonus) è ammesso anche per la sostituzione di impianti condominiali, centralizzati e autonomi. Però, devono essere ammessi all’Ecobonus, questo significa che devono avere le caratteristiche richieste per l’Ecobonus. In questo caso rientrano nei lavori trainati.

Bisogna precisare che è prevista l’agevolazione solo per la sostituzione di un impianto con uno nuovo. Mentre non sono ammessi le installazione di impianti nuovi in immobili che ne sono sprovvisti. Inoltre, è esclusa anche la trasformazione di un impianto di climatizzazione invernale da centralizzato in autonomo.

