I ribassisti non sfondano e i rialzisti resistono con il risultato che sul Ftse Mib Future il futuro è ancora molto incerto. Si può riassumere in questo modo la settimana appena conclusasi sul principale indice italiano.

In altre parole, alla domanda che ci ponevamo settimana scorsa (Tra rialzisti e ribassisti dove si fermerà il pendolo delle quotazioni del Ftse Mib Future?) non abbiamo ancora una risposta.

Dopo un tentativo di forzatura da parte dei ribassisti che hanno attaccato il supporto in area 24.220, i rialzisti con un colpo di reni hanno fatto in modo che la settimana chiudesse sopra il livello in area 24.900.

Dal punto di vista operativo, quindi, non possiamo che ripetere quanto scritto settimana scorsa.

Sono ormai sei settimane che le quotazioni del Ftse Mib Future sono bloccate all’interno del trading range 24.900 e 26.040 (III obiettivo di prezzo). In particolare, poi, si stanno alternando settimane al rialzo e altre al ribasso. Non possiamo, quindi, che confermare il consiglio dato nel report pubblicato due settimane fa: la soglia di attenzione non va ancora abbassata.

I ribassisti non sfondano e i rialzisti resistono con il risultato che sul Ftse Mib Future il futuro è ancora molto incerto: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 9 luglio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.944 in rialzo dell’1,75% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dello 0,91%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.