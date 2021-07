Quando si parla di piante aromatiche, facciamo riferimento a quelle piante dal fusto verde e non legnoso. Tipiche dell’area mediterranea, emanano dei gradevoli profumi e sono ottime per insaporire molti piatti della cucina italiana.

Sono piccole piante annuali, facilissime da coltivare e che abbelliscono giardini, balconi e terrazzi.

Non sono solo ottime da mangiare. Infatti molte di loro sono anche utilizzate per risolvere piccoli problemi di salute. Come indicato in questo articolo, questa pianta aromatica ottima fritta o con il burro, in realtà è anche un rimedio naturale per contrastare l’eccessiva sudorazione in estate.

Basta un semplice rimedio naturale per proteggere le piante aromatiche da questi piccoli insetti fastidiosi

Come tutte le piante, anche quelle aromatiche sono suscettibili agli attacchi da parte di parassiti, insetti e funghi.

Un insetto in particolare danneggia e può portare alla morte delle nostre erbe aromatiche.

Parliamo delle cicaline, che hanno delle dimensioni molto piccole, circa 3-5 millimetri, e si nutrono della linfa vitale delle nostre piante.

La pericolosità di questi parassiti si manifesta soprattutto nel periodo estivo, quando l’orto è più rigoglioso.

I segni lasciati sulle foglie sono visibili ad occhio nudo, perché questo punto cambia colore.

Se l’infestazione è molto forte, le foglie cominciano a seccarsi, si accartocciano e cadono.

Un rimedio naturale

Per eliminare il problema delle cicaline, possiamo affidarci a dei rimedi chimici, ma anche ricorrere alla preparazione di antiparassitari naturali.

Uno dei metodi più efficaci, per salvare le nostre erbe aromatiche, è il macerato di ortica.

Una pianta erbacea perenne, facile da riconoscere grazie alle sue foglie grandi e seghettate ai margini.

Preparare il macerato è molto semplice. Basta immergere mezzo chilo di foglie secche di ortica o un chilo di foglie fresche, in un recipiente di acqua. Lasciamo riposare per 12 ore.

Trascorso questo tempo, possiamo nebulizzare il nostro macerato sulle piante infestate dalle cicaline.

Quindi basta un semplice rimedio naturale per proteggere le piante aromatiche da questi piccoli insetti fastidiosi.