Il nemico numero uno di tantissime donne è sicuramente la cellulite e se d’inverno è più semplice conviverci, d’estate diventa un vero e proprio cruccio. Si presenta con la classica buccia d’arancia e può essere più o meno evidente. È un inestetismo che riguarda circa il 90% delle donne, a prescindere dall’età e dalla forma fisica. Anche chi non è in sovrappeso può sviluppare questo fastidioso inestetismo, in quanto il suo manifestarsi può dipendere da diversi fattori. Ad esempio anche l’assunzione della pillola anticoncezionale può favorirne l’insorgenza. Pertanto, come consigliano gli esperti, i trattamenti possono essere vari, sempre seguendo precise prescrizioni del medico curante.

In particolare, è fondamentale in alcuni casi, la perdita di peso, nonché seguire un regime alimentare sano e attività fisica. Bisognerà ridurre il consumo di bibite zuccherate. Nel caso in cui si assumano farmaci per disfunzioni alla tiroide o altro, si potrà chiedere una modifica della terapia. Cessare eventualmente di prendere la pillola anticoncezionale ed eseguire massaggi specifici. Infine si potrà optare per un trattamento invasivo come la liposuzione. Tuttavia quest’ultimo non elimina in maniera definitiva il problema che potrebbe riformarsi se non si mantiene uno stile di vita appropriato.

Si può nascondere la cellulite su gambe e glutei con 3 innocenti trucchi

Pertanto la scelta migliore per contrastare questo terribile nemico di bellezza è sicuramente seguire una dieta sana e fare gli esercizi giusti. Infatti per ridurre la cellulite da cosce e glutei basterebbe eliminare i cibi grassi e fare esercizi specifici a prescindere dall’età. Ma se nonostante ciò, continuiamo a veder questo fastidioso inestetismo, si può nascondere la cellulite su gambe e glutei seguendo uno di questi semplici trucchi.

Innanzitutto avere delle gambe abbronzate è già un primo passo, in quanto la cellulite è meno visibile su una pelle anche lievemente abbronzata. In alternativa, se non amiamo molto il sole, si potrà applicare una crema colorata, in particolare dello stesso colore della nostra pelle. Un’altra soluzione potrebbe essere l’applicazione di uno spray che la camuffi, il cosiddetto Calza-spray. Ce ne sono di diversi marchi e prezzi. Con questo prodotto, la pelle sembrerà più uniforme nascondendo le piccole imperfezioni e donando un colorito naturale. Infine se abbiamo una serata importante, anche i tacchi saranno degli ottimi alleati per slanciare la figura e sembrare anche più toniche.

