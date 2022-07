I segni zodiacali sono 12 e ognuno ha a carico un mese dell’anno. È sempre lo stesso mese e non cambia. Il motivo è perché a determinare l’avvento di un segno è il Sole che entra nella sua costellazione. L’anno zodiacale comincia con la primavera, il 21 marzo e il primo segno è l’Ariete. Termina con l’ultimo segno che sono i Pesci.

Ogni segno ha le sue caratteristiche ed è diverso dagli altri. Tra di loro si raggruppano anche per simpatia verso gli elementi fondamentali. Aria, terra, acqua e fuoco se li contendono, 3 ciascuno. I segni di aria sono comunicativi e intellettuali come Gemelli, Bilancia e Aquario. Quelli di fuoco si distinguono per il loro entusiasmo: Ariete, Leone e Sagittario. I segni di acqua si distinguono per emotività e intuito, che condividono Cancro, Pesci e Scorpione. Infine i segni di terra denotano praticità e stabilità, come Toro, Vergine e Capricorno.

Tra i segni che si distinguono nello zodiaco vi è sicuramente lo Scorpione. Certamente è tra i segni più affascinanti. Quando si parla di lui, subito viene a galla il suo magnetismo a cui è difficile resistere. Sembra quasi un segno votato all’erotismo.

Si tratta naturalmente di luoghi comuni. Alcune volte sono esagerati e si attribuiscono a questo segno gli attributi dell’infedeltà. Così in alcuni periodi della storia i nativi del segno avevano anche una cattiva fama. Per fortuna poi il tempo ha fatto giustizia e ha riconosciuto nello Scorpione, uno dei segni più fedeli.

È tra i segni più affascinanti e misteriosi dello zodiaco e non è lo Scorpione

Un po’ simile allo Scorpione è il Capricorno. Anche per questo segno aleggia un’aria di velato mistero e di fascino. Come lo Scorpione ha tanta energia, che gli viene dalla presenza del pianeta Marte. Inoltre ha Saturno in dominio, cosa che lo rende un segno serio e responsabile. In effetti è proprio questa la caratteristica del segno, il senso di responsabilità nelle cose. Quasi che se ne faccia un dovere scrupoloso di portare a termine il lavoro o gli obiettivi che si prefigge.

Se si dovesse scegliere una professione per questo segno, certamente si potrebbe definire un politico. Nel senso classico del termine, però: colui che si occupa dei problemi della città e della gente. Non nasconde questo segno una certa ambizione, ma ponderata essendo un segno di terra. A volte il suo senso del dovere si ripercuote sugli altri, assumendo una nota di intransigenza. Tende anche un po’ al pessimismo.

In amore ci va cauto, e riflette prima di scegliere. Forse anche a causa di una certa difficoltà ad aprirsi subito con gli altri. Ma una volta superato l’ostacolo, si rivela un compagno fedele. Il Capricorno così affascina col la sua aria impegnata e un po’ misteriosa.

