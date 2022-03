Anche Wonder Woman ha visitato il castello di questo incantevole borgo, tra i più belli d’Italia, dove poter gustare anche saporiti piatti tipici

Gli italiani hanno imparato a non accontentarsi. Anche nella classica gita fuori porta, che deve essere capace di offrire non solo posti belli da visitare, ma anche buon cibo. Non che sia difficile trovare posti simili in Italia, Nazione ricca di queste perle uniche al mondo.

In tanti, ad esempio, vanno alla scoperta dei borghi più suggestivi. Spesso ci sono addirittura riviste dedicate a questi luoghi, che sono unici per fascino, storia e magia. Molti di questi sono stati premiati guadagnando, a pieno titolo, una posizione nella lista dei “borghi più belli d’Italia”. Un riconoscimento che viene giustamente evidenziato nei cartelli che ci accolgono all’ingresso di ognuno di questi paesi un po’ più speciali.

In questo borgo si è tenuta una famosa congiura entrata nella storia

Anche Wonder Woman ha visitato il castello di questo incantevole borgo, infatti la zona ha ospitato alcune riprese dell’omonimo film, come vedremo tra poco. Ma nel frattempo possiamo “allenare” anche il nostro stomaco. Del resto, in questa località, non mancheranno i piatti tipici che ci condurranno in un viaggio del gusto davvero unico. Anche perché ci siamo spostati in Basilicata, per la precisione in provincia di Matera. È qui che sorge l’incantevole borgo di Miglionico, situata nella media valle del Bradano, meta della nostra visita.

Qui, potremo gustare la cucina tipica lucana, in ristoranti dall’ambiente familiare. Un trionfo di piatti caserecci, con pietanze a base sia di pesce, sia di carne. Sarebbe un delitto non assaggiare, ad esempio, il famoso pane di Matera. Si tratta di un prodotto tutelato IGP, ricavato con un sistema antico di lavorazione, impastato con semola di grano duro e lievito madre. Tanti i primi tra i quali scegliere, come i cavatelli alla lucana o gli strascinati.

E che dire dei panzerotti e dei peperoni cruschi? Se ci piace la carne potremo gustare il cutturiddi, che ha come protagonista l’agnello o il tradizionale piatto di fave e cicoria. E per chiudere il nostro pasto, ecco i cantucci dei sassi o, in alternativa, un buon piatto di formaggi locali.

Una volta gustato questo buon cibo è il momento di dedicarci alla visita del borgo. Che non può prescindere dall’andare al castello del Malconsiglio, situato su un colle, a partire dall’VIII-IX secolo. E qui che, nel 1485, prese il via quella che viene definita come la congiura dei Baroni contro Ferdinando I d’Aragona il Vecchio, re di Napoli. Lo scopo dei grandi feudatari era quello di eliminare la dinastia aragonese.

Quando, però, papa Innocenzo tolse il suo appoggio, i nobili si sottomisero al re. L’anno successivo, il sovrano finse di perdonare i congiurati, ma, in realtà, durante un pranzo, li catturò e li fece decapitare. Come detto precedentemente, il castello è diventato famoso anche per aver ospitato alcune riprese del film Wonder Woman. Da vedere anche la chiesa di madre di Santa Maria Maggiore e la Torre di Fino, oltre ad altre torri medievali.