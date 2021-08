Dopo una lunga giornata di lavoro non abbiamo voglia di perdere tempo a preparare piatti elaborati. Se stiamo cercando un’idea sfiziosa per una cena, questa ricetta fa al caso nostro.

In un precedente articolo abbiamo svelato perché “i deliziosi tortini filanti alle melanzane sono l’irresistibile piatto salva cena dell’estate 2021”.

Oggi invece la Redazione vuole consigliare ai suoi Lettori un’altra ricetta golosa ed imperdibile. Infatti, si preparano in un attimo queste sfiziose e cremosissime polpette perfette anche fredde.

Queste polpette si preparano usando come ingredienti di base ricotta e salmone affumicato e ci regaleranno gusto e cremosità incredibili.

Ingredienti

200 gr. di salmone affumicato;

100 gr. di ricotta;

30 gr. di formaggio grattugiato;

30 gr. di farina 00;

20 gr. di pangrattato;

1 uovo;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

1 litro di olio semi di arachide.

Per preparare le polpette di ricotta e salmone dovremo iniziare mettendo il salmone affumicato in un tritatutto. Frulliamolo per bene e mettiamolo in una ciotola aggiungendo anche la ricotta, l’uovo e la farina. Aggiungiamo 2 cucchiai di pangrattato, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamiamo tutti gli ingredienti usando un cucchiaio. Dopodiché, tritiamo il prezzemolo ed uniamolo agli altri ingredienti. Quando il composto sarà morbido ed omogeneo sarà pronto. Preleviamo una piccola quantità di composto e formiamo delle palline. In una ciotola mettiamo il pangrattato rimanente ed impaniamo le polpette. Facciamo scaldare l’olio in una padella capiente e quando sarà ben caldo immergiamo poche polpette alla volta. Giriamole per ottenere una frittura uniforme usando una schiumarola. Infine, mettiamole su della carta per fritti per rimuovere l’olio in eccesso.

Consigli

Se le polpette risultano troppo morbide aggiungiamo all’impasto un cucchiaio di farina. Ricordiamoci di farne cuocere poche alla volta per non far abbassare eccessivamente la temperatura dell’olio.

Se non amiamo i fritti, possiamo preparare le polpette di ricotta e salmone facendole cuocere nel forno. Per farlo, saranno sufficienti circa 15 minuti in forno a 200 gradi.

Queste polpette sono buone anche una volta fredde, ma sconsigliamo di congelarle. Infine, possiamo conservarle nel frigorifero per non più di un giorno.

L’idea in più

Se vogliamo sperimentare un’idea golosa, accompagniamo le nostre polpette con una salsa allo yogurt. Per preparare questa salsa freschissima dovremo unire un vasetto di yogurt bianco e del pepe rosa tritato. Tritiamo anche un po’ di erba cipollina e prezzemolo ed uniamoli allo yogurt. Infine, aggiungiamo 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, il sale e mescoliamo il tutto.

Siamo certi che questa salsa d’accompagnamento renderà le polpette di ricotta e salmone ancora più irresistibili.