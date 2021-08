Durante l’ultima settimana di contrattazioni le azioni UCapital24 hanno guadagnato oltre il 25% con volumi scambiati in enorme crescita, si sono quasi triplicati, rispetto alle settimane precedenti.

Prima di procedere all’analisi del titolo, però, c’è un aspetto che vogliamo subito evidenziare. La capitalizzazione di UCapital24 è inferiore ai 5 milioni di euro e anche considerando i volumi dell’ultima settimana il controvalore scambiato settimanalmente è inferiore ai 150.000 euro. Ciò vuol dire che con poche decine di migliaia di euro è possibile indurre forti movimenti. Questo aspetto è molto pericoloso per chi non ha il profilo di rischio giusto.

La volatilità, infatti, è molto elevata e le perdite in conto capitale possono essere molto importanti rispetto al capitale investito.

Prima di continuare la lettura, quindi, valutare bene il proprio profilo di rischio. Riassumendo quanto andremo a scrivere qui di seguito possiamo dire che le azioni UCapital24 potrebbero continuare a crescere ma attenzione ai volumi.

La tendenza in corso è rialzista e la settimana appena conclusasi ha visto sia il BottomHunter che lo Swing Indicator dare un segnale di acquisto.

Come si vede dal grafico le quotazioni hanno già raggiunto il loro I obiettivo di prezzo in area 1,21 euro, ma hanno fallito il break rialzista. Per la prossima settimana, quindi, bisogna monitorare con molta attenzione questa resistenza in chiusura di settimana. Il suo superamento al rialzo aprirebbe le porte al raggiungimento degli altri obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione si trova in area 1,79 euro per un potenziale rialzo del 50% circa dai livelli attuali.

La mancata rottura della resistenza, invece, aprirebbe le porte a una discesa che verrebbe confermata da una chiusura settimanale inferiore a 1,03 euro. In questo caso prenderebbe forza una proiezione ribassista che ha come sua massima estensione area 0,1 euro.

Per completezza di informazione ricordiamo che dal momento in cui il titolo è stato quotato a Piazza Affari ha perso oltre l’80% rispetto al suo massimo storico.

Dal punto di vista della valutazione qualunque sia la metrica utilizzata UCapital24 risulta sopravvalutata.

Le azioni UCapital24 (MIL:U24) hanno chiuso la seduta del 13 agosto a quota 1,17 euro in rialzo dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

