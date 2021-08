Sempre più persone si avvicinano alla fine della loro relazione. Si pensa che il periodo estivo possa portare una ventata d’aria positiva, ma spesso non è così.

Pochi sanno come aumentare la passione nella coppia e molti tendono a scaricare le colpe sul partner.

Ci sembra di non capirci più o fingiamo che i problemi non esistano.

Ma come capire se la nostra relazione è davvero in dirittura di arrivo?

Anche questa volta analizzeremo un problema sempre più comune. Ma finalmente capiremo come risolvere le nostre sofferenze.

Ecco i 7 segnali killer che potrebbero segnare la fine della nostra relazione

Le persone cambiano e si evolvono. E con loro anche le relazioni. Spesso non siamo disposti a scendere a compromessi e l’amore ne paga le conseguenze.

Sappiamo come superare a 40 e 50 anni la crisi di mezza età e facciamo attenzione a non commettere gli stessi sbagli.

Ma come capire se è meglio dare un taglio alla nostra storia d’amore?

Pochi lo sanno ma ci sono 7 fattori che ci permettono di capire se è meglio dire la parola “fine”.

Innanzitutto, notiamo uno scarso entusiasmo nel passare il tempo insieme. Anche solo mezza giornata insieme ci pesa e sembra non passare più.

Non siamo mai soddisfatti di ciò che facciamo in coppia o di ciò che il partner fa per noi.

Le promesse non vengono mai mantenute. O, magari, solo uno dei due si sforza continuamente di mandare avanti la storia.

Può capitare che vengano a galla segreti tenuti nascosti per anni. E che abbiano anche un certo peso.

O, anche quando siamo insieme, ci capita di sentirci soli e non compresi. La tristezza sembra non abbandonarci mai.

Infine, se capita un tradimento non per forza sentimentale, non si riesce a perdonare e ad andare avanti.

Ecco i 7 segnali killer che potrebbero segnare la fine della nostra relazione. Cerchiamo di riconoscerli il prima possibile. Il nostro rapporto potrebbe avere ancora una possibilità.

Non diamo tutte le colpe al partner

Se ci ritroviamo in uno di questi casi, è fondamentale parlare con il proprio partner.

La comunicazione è molto importante per una relazione sana e duratura. Impariamo a metterci in gioco ammettendo anche i nostri sbagli.

Colpevolizzare sempre e solo il partner non farà altro che creare maggiori sofferenze.

Ricordiamoci poi, che spesso l’aiuto di uno specialista può fare la differenza. Intraprendere un percorso di coppia a supporto del nostro amore può farci analizzare meglio la situazione.

E molto spesso si riesce ad arrivare ad una soluzione che ci permetterà di vivere, entrambi, al meglio.

Approfondimento

Ecco come vivere a 50 anni un amore felice e sentirsi sempre giovani