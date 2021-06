L’estate è arrivata e le cene con gli amici diventano una consuetudine. Se siamo colti alla sprovvista ed abbiamo poco tempo per organizzarci, questa è l’idea perfetta per noi. Oggi la nostra Redazione vuole consigliare ai Lettori una ricetta davvero semplice e veloce da realizzare. Scopriamola insieme passo dopo passo.

Ingredienti

50 gr. di farina 00;

7 uova;

1 melanzana;

100 gr. di burro;

400 ml. di latte parzialmente scremato;

250 gr. di provola;

1 spicchio d’aglio;

1 cipolla;

200 ml. d’acqua;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questi deliziosi tortini iniziamo tagliando finemente una cipolla. Facciamola rosolare in una padella con metà del burro a disposizione.

Nel frattempo, laviamo per bene la melanzana e tagliamola a cubetti piccoli. Uniamoli alla cipolla e facciamole cuocere insieme per qualche minuto. Sbucciamo l’aglio ed aggiungiamolo alle melanzane. Versiamo l’acqua nel tegame e facciamo cuocere il tutto per qualche minuto.

Intanto, in un pentolino versiamo il latte, facciamolo scaldare ed uniamo il burro rimasto. Rompiamo le uova e sbattiamole unendo la farina usando una frusta. Quando il composto di uova e farina sarà senza grumi, aggiungiamolo al latte.

Mescoliamo con cura e tagliamo a cubetti piccoli la provola. Uniamoli al latte e mescoliamo fin tanto che il composto inizierà ad addensarsi. Nel frattempo, le melanzane saranno pronte e quindi potremo aggiungerle al composto di latte e formaggio dopo aver rimosso lo spicchio d’aglio. Aggiungiamo sale e pepe a piacere. Cottura dei tortini

Facciamo preriscaldare il forno a 170 gradi in modalità statica. Procuriamoci dei pirottini in ceramica ed imburriamoli. Riempiamoli con il composto in modo che non superi i due terzi del pirottino. Facciamoli cuocere per circa 40 minuti e lasciamoli riposare nel forno spento per 2 minuti prima di sfornarli.

I deliziosi tortini filanti alle melanzane sono l’irresistibile piatto salva cena dell’estate 2021. Dopo averli gustati non potremo più farne a meno.

