A volte non abbiamo tempo per passare ore in cucina a preparare il pranzo, quindi la cosa migliore sarebbe mettere insieme un bel po’ di ingredienti nutrienti e fare un piatto bello consistente.

Le torte salate rispondono a queste caratteristiche: combinano ingredienti diversi e il risultato finale tende a essere abbastanza calorico. Oggi ne conosciamo una molto originale che si prepara in meno di 30 minuti e regala subito tanto gusto e nutrimento a tutta la famiglia.

Ingredienti

Proviamo a cucinare un’originale torta salata al formaggio di capra e menta. Di seguito gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

una confezione di formaggio di capra;

1 mazzolino di menta;

3 cucchiai di panna fresca;

2 rotoli di pasta sfoglia;

1 tuorlo d’uovo;

pepe;

sale.

Il formaggio di capra garantirà a questa torta un gran sapore, che sarà impreziosito dalla freschezza della menta. Non dimentichiamo poi che la menta, secondo gli esperti, è un alimento potenzialmente sano e che potrebbe fornirci degli utili antiossidanti. Sembrerebbe anche in grado di aiutare contro l’irritazione alle pareti dell’intestino, quindi si tratta di un alimento buono, che rinfresca, e che avrebbe anche degli effetti molto graditi sull’organismo.

Si prepara in meno di 30 minuti questa facile torta salata che combina menta e formaggio in maniera intelligente

Come anticipavamo, questa è una preparazione molto rapida. Impiegheremo probabilmente meno di 10 minuti di lavoro e circa 20 di cottura.

Cominciamo preriscaldando il forno a 200 gradi. Prendiamo poi una teglia da crostata e stendiamo il rotolo di pasta sfoglia in modo da coprire bene tutta la sua superficie e i bordi. Prendiamo il formaggio di capra, tagliamolo a fette e cospargiamo la pasta sfoglia di formaggio.

Passiamo alla menta fresca: stacchiamo le foglie dal rametto e copriamo tutto il formaggio con la menta. Ora prendiamo la panna fresca e distribuiamola sulla torta. Regoliamo di sale e pepe.

Prendiamo poi l’altro rotolo di pasta sfoglia, facciamone un cerchio largo come la teglia e copriamo la torta con questa pasta. Poi, come ultimo passaggio, rompiamo un uovo, prendiamone il tuorlo e spennelliamo con questo la superficie della torta. Mettiamo in forno e lasciamo cuocere per 20 minuti. A fine cottura dovremmo vedere la superficie di un bel colore dorato. Serviamo caldo o se preferiamo lasciamo raffreddare prima di mettere in tavola.

