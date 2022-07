Desideriamo qualcosa di sano, delizioso e ricco da sgranocchiare come spuntino, ma senza zuccheri aggiunti? Nessun problema. In questo articolo vedremo lo spuntino perfetto per la nostra vita quotidiana, ricco di sostanze nutritive, un vero concentrato di energia. Di quale alimento stiamo parlando? Scendiamo nei dettagli.

Si potrebbe perdere peso anche inserendo nella dieta questo alimento

Le mandorle sono lo spuntino salutare di cui stiamo parlando e che potrebbero aiutarci anche a dimagrire. Sebbene siano ricche di grassi e calorie, dovrebbero essere parte integrante della nostra dieta quotidiana. Esaminiamo i valori nutrizionali per 100 grammi:

570 calorie;

4 grammi di carboidrati;

15 grammi di fibre;

19 grammi di proteine;

54 grammi di grassi;

37 grammi di acidi grassi monoinsaturi;

10 grammi di acidi grassi polinsaturi;

zero colesterolo.

vitamina E, 26 mg;

vitamina C, 1 mg;

acido folico, 45 microgrammi;

potassio, 835 mg;

calcio, 250 mg;

magnesio, 170 mg;

ferro, 4 mg.

570 calorie per 100 grammi ci sembrano tante? Sì lo sono, ma non facciamoci prendere dal panico, non dobbiamo mangiarne un intero sacchetto, è sufficiente mangiare una piccola manciata al giorno.

Quante ne dovremmo mangiare al giorno?

Pochi sanno che si potrebbe perdere peso mangiando mandorle ogni giorno. La porzione ideale sarebbe circa 30 grammi, ovvero da 20 a 30 mandorle, come spuntino. Una piccola sferzata di energia che non è solo deliziosa, ma soprattutto salutare.

A patto di non esagerare, una manciata di mandorle è più sana e nutriente di alcuni tipici spuntini pomeridiani. Le mandorle sono nutrienti e ricche di vitamine e minerali. Sono anche ottime per aggiungere alcune proteine ​​extra e grassi sani al proprio pasto.

Inoltre hanno un effetto di soppressione dell’appetito grazie al loro alto contenuto di proteine ​​e fibre, come ha dimostrato uno studio.

Inoltre aiutano a regolare i livelli di insulina e prevenire picchi di zucchero nel sangue. Ecco perché includerle nella propria dieta significa avere un aiuto in più per perdere peso.

Le mandorle rendono anche più bella la nostra pelle, perché forniscono le due vitamine del gruppo B niacina e riboflavina, oltre allo zinco. Quest’ultimo contribuisce anche a mantenere le unghie forti.

Questo tipo di frutta secca fornisce al nostro cervello anche gli acidi grassi essenziali e le preziose vitamine del gruppo B, utili per far funzionare la nostra mente senza intoppi. Ottime anche per preparare delle cremosissime salse per condire pasta o verdure.

Ricche anche di acidi grassi omega-3, le mandorle contribuiscono alla comunicazione tra le singole cellule cerebrali.

L’ultimo importante effetto delle mandorle sulla nostra salute è la diminuzione del colesterolo cattivo e l’aumento del colesterolo buono.

Lettura consigliata

Si dice che troppe ciliegie facciano venire mal di pancia, cosa ci sarebbe di vero e cosa invece è falso