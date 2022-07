Le tagliatelle di carote sono un gustoso e leggero cambiamento rispetto alle classiche tagliatelle di grano.

E poiché le carote contengono pochi carboidrati, sono adatte anche per una dieta proteica.

Le carote possono essere preparate anche al forno in 15 minuti con una gustosa ricetta.

Possono essere gustate come una normale pasta con il nostro sugo o salsa preferiti. Oppure possono essere abbinate ad altre verdure in padella. Vediamo come prepararle.

Tagliatelle di carote con salsa cremosa di mandorle, una ricetta sana a basso contenuto di carboidrati

Se si vuole dare alle carote la forma di tagliatelle basta utilizzare un pelapatate per tagliare la carota verso la sua lunghezza, in strisce sottili ma leggermente più larghe.

Con un po’ di pratica potremo creare la forma delle tagliatelle anche con un normale coltello. Possiamo variare la larghezza delle tagliatelle di carote a nostro piacimento tagliando le strisce nel senso della lunghezza in strisce più sottili.

Per la preparazione ci vogliono circa 15 minuti. Gli ingredienti per due persone sono:

4 carote grandi;

4 cucchiai di burro di mandorle;

sale e pepe;

un cucchiaino di polvere di paprika o della propria spezia preferita.

Il procedimento è il seguente.

Lavare e mondare le carote, eliminando il torsolo in alto. Tagliare le carote a forma di tagliatelle.

Far bollire l’acqua in una casseruola con un pizzico di sale. Cuocere le tagliatelle di carote per 1 o 2 minuti, a seconda dello spessore delle tagliatelle e poi scolarle.

Mescolare il burro di mandorle con 100 millilitri di acqua, sale, pepe e paprika in polvere o altra spezia. Disporre le tagliatelle di carote su un piatto e versarvi sopra il burro di mandorle speziato come salsa.

Un piatto originale e buonissimo

Invece delle tagliatelle di carote con salsa di mandorle, possiamo preparare le tagliatelle di cavolo rapa o di zucchine. È meglio usare sempre verdure di stagione. Naturalmente possiamo anche mescolare diversi tipi di verdure e preparare coloratissime tagliatelle zero carboidrati.

Possiamo sostituire il burro di mandorle anche con il burro di noci, di nocciole, di anacardi o di arachidi.

A piacere possiamo aggiungere anche erbe aromatiche fresche. Ad esempio, il prezzemolo si sposa molto bene con le carote.

Se invece vogliamo qualcosa di più simile alla pasta asciutta, possiamo preparare un sughetto con polpa di pomodoro, aglio, cipolla, olio e basilico e poi condire le nostre tagliatelle.

Il piatto sarà gustoso, leggero e dietetico.

Ottimo come pranzo, ma anche come cena per la sua leggerezza, questo piatto stupirà la nostra famiglia e anche i nostri ospiti.

