Scoperta la città europea particolare e spumeggiante da visitare in 3 giorni a dicembre

In vista del Natale le città di tutto il Mondo si animano di luci e colori. Le destinazioni in Italia e vicino dove trascorrere un weekend alternativo sono molte. Non tutte, però, sono in grado di stupire e meravigliare come un delizioso centro spagnolo. Proprio a dicembre possiamo scoprire qui un’atmosfera magica, che arricchisce ulteriormente il suo già immenso fascino culturale.

Un gioiello di nome Granada

Nel Sud della Spagna si è finalmente scoperta la città europea particolare verso cui non vedremo l’ora di partire. Si tratta della città di Granada. Chi vi ha già messo piede saprà bene quanto possa sorprendere, soprattutto storicamente e dal lato artistico. L’aria che si respira nella bellissima perla andalusa è di un passato mitico. La contaminazione araba è evidente nei suoi edifici e nell’architettura generale. Tra tutti, il simbolo cittadino è decisamente l’Alhambra, l’antico palazzo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Un altro monumento altrettanto affascinante e da vedere è la cattedrale, edificata nel periodo del Rinascimento. Al suo interno dovrebbe essere ancora presente la collezione di quadri fiamminghi della Regina Isabella. Se poi ci incanta la natura, adoreremo di sicuro gli splendidi giardini del Generalife. È una distesa verde e che a tratti sembra persino incantata, vivacizzata da spettacolari giochi d’acqua.

E per arricchire ulteriormente la visita, potremmo uscire dai confini e fare due passi tra i panorami mozzafiato della Sierra Nevada. Tra montagne, fiumi e gole profonde potremo godere di una varietà di paesaggi incredibili e tutti da esplorare.

Finalmente scoperta la città europea particolare che per il Natale si accende di vita

Granada non è una città difficile da raggiungere. In aereo da Milano ci si dovrebbe arrivare in quattro o cinque ore, tenendo conto del probabile scalo. Un tempo sufficiente per godersi il viaggio mentre si consulta l’oroscopo della prossima settimana. Visitandola sotto le feste natalizie, potremo ammirarne lo splendore del periodo invernale. L’evento più atteso è forse il mercato a tema, che accoglie i turisti nella Plaza Bib-Rambla. Qui possiamo ammirare le opere degli artigiani e tante decorazioni che contribuiscono a diffondere l’anima della festa. In più, i bambini potranno divertirsi con gli spettacoli e i divertimenti creati su misura per loro.

Decisamente intrigante è anche il Concorso dei presepi organizzato dal Comune di Granada, suddiviso in diverse categorie. Proprio la rappresentazione natalizia per eccellenza diventa protagonista per le vie cittadine, dando sfogo alle tecniche creative più disparate. E per concludere in bellezza, la città saluta le feste con la Cavalcata dei Re Magi. La processione simboleggia l’arrivo delle tre figure religiose a Granada e risalirebbe addirittura al XIX secolo. Durante l’esecuzione si assisterà a sfilate di animali e personaggi vari e al lancio di caramelle che farà felici i piccini.

Se non sappiamo come vestirci prima di partire, sappiamo che qui il clima invernale è tutto sommato mite. Le temperature dovrebbero aggirarsi attorno ai 15 gradi di giorno, con minime di 4 e 5 gradi la notte. Per cui, un cappotto coprente e una giacca anche leggera potrebbero certamente fare comodo.