Molti pensano che durante i mesi invernali l’orto non abbia bisogno di cure. In effetti in questo periodo dell’anno i cicli di vita sono più lenti. Molte piante entrano in riposo vegetativo, cioè non producono né frutti né fiori, altre perdono le foglie. Ma in realtà, l’orto non riposa mai e ogni mese dell’anno necessita di attenzioni costanti.

C’è bisogno di estirpare, proteggere le piante dal gelo, preparare il terreno per la primavera e raccogliere la frutta e la verdura del periodo.

Si piantano in inverno e si gustano in primavera questi legumi che agirebbero su colesterolo e metabolismo

Durante i mesi invernali è anche importante occuparsi della semina, così da avere in primavera e in estate dei meravigliosi e gustosi vegetali.

In particolare, questo è il momento perfetto per seminare due legumi in particolare, molto resistenti e che riescono a sopportare anche le basse temperature. Parliamo delle fave e dei piselli. Infatti si piantano in inverno e si gustano in primavera questi legumi che agirebbero su colesterolo e metabolismo.

La pianta della fava è una leguminosa originaria delle zone del Mediterraneo. Un’erbacea che cresce molto velocemente e non necessita di particolari cure. Prima della semina, il terreno va lavorato molto in profondità e concimato con del letame maturo. I semi devono essere interrati ad una profondità di 4 o 6 centimetri, ad una distanza di circa 20 centimetri l’uno dall’altro.

Secondo gli esperti questi legumi apporterebbero una buona quantità di fibre utili per l’intestino e per la salute del cuore. Infatti aiuterebbero a contrastare le malattie cardiovascolari controllando l’assorbimento intestinale di colesterolo. Inoltre la presenza della vitamina B, favorirebbe il funzionamento del metabolismo.

Il secondo legume

I piselli sono dei legumi dalle origini antichissime, parliamo di una pianta erbacea annuale e rampicante. La loro semina avviene in pieno campo. Le radici si sviluppano molto velocemente, quindi per crescere sana e rigogliosa, questa pianta, necessita di un grande spazio. I semi devono essere disposti ad una distanza di circa 20 centimetri, mentre il solco dovrà essere profondo circa 4 centimetri.

I piselli sono degli alimenti ricchi di proprietà nutritive. Come le fave, sono una buona fonte di vitamina B che aiuterebbe il buon funzionamento del metabolismo. Inoltre, le fibre contenute, aiuterebbero a tenere sotto controllo il colesterolo nel sangue. Questi legumi fornirebbero al nostro organismo anche molti antiossidanti, come la vitamina C, importante per le difese immunitarie.

