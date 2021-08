Alcune piante offrono davvero numerosi vantaggi, oltre a svolgere una funzione “estetica”, come accade per le piante ornamentali e “aromatiche” usate in cucina.

Hanno un ruolo fondamentale le spezie, che insaporiscono le pietanze ma che sono spesso importantissime alleate di salute e benessere.

Per esempio, in pochi sanno che si ottiene dalle foglie di una spezia famosissima questo antibatterico e antimicotico naturale. Stiamo parlando dell’olio di chiodi di garofano. La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa intende svelare alcune sue importanti proprietà confermate da autorevoli studi condotti in materia. Ecco cosa sapere su quest’olio incredibilmente benefico nella cura di batteri e micosi.

Che cos’è e come è possibile ottenerlo

Quest’olio è il prodotto della lavorazione dei fiori essiccati di questa pianta incredibile. Il procedimento utilizzato è una particolare distillazione a vapore, che consente di ottenere un olio abbastanza denso e di colore giallo.

I fiori subiscono una macerazione e solo dopo è possibile ottenere questo prodotto naturale dalle proprietà straordinarie. Gli studi e i test effettuati su quest’olio confermerebbero il suo potere nella lotta contro diverse problematiche come Candida Albicans, Escherichia Coli, Enterococcus e Salmonella e non solo.

Difatti, i test evidenzierebbero una forte attività antimicrobica dell’olio di chiodi di garofano contro molti microrganismi. L’olio trova grande utilizzo nel trattamento contro la candidosi orale e contro il così detto “piede dell’atleta”. Da sottolineare, inoltre, che i benefici di questo prodotto naturale non finiscono qui.

Il principale costituente dell’olio è l’eugenolo, ovvero un fenolico composto. I fenoli hanno tradizionalmente numerose e importanti proprietà antisettiche e antiossidanti. Esiste nell’olio anche una buona parte di cariofillene, con altre rilevanti proprietà antimicrobiche. Gli studi evidenziano che le proprietà antimicotiche e antibatteriche dell’olio di chiodi di garofano sono dovute a eugenolo e cariofillene. Sono in tanti a conoscere i benefici di questo potente olio in particolare per la salute dentale ma il suo potenziale è ben più importante.

Gli oli ottenuti a partire da sostanze naturali sono tantissimi, tra cui anche quest’olio che combatte osteoporosi, artrite e fastidi della menopausa. Dunque, i prodotti ottenuti dalla lavorazione di elementi naturali non smettono di sorprendere, come quest’incredibile olio che migliora l’umore e agisce sul sistema nervoso.