Per quanto in molti avessero sperato che questa potesse essere l’estate della ripartenza e della speranza, purtroppo anche quest’anno non abbiamo potuto dire la parola fine alla terribile esperienza della pandemia. Sicuramente, rispetto alla stagione passata abbiamo delle armi in più che ci permettono di guardare al futuro in modo diverso. Tuttavia, la normalità così come la conoscevamo rimane ancora lontana.

Nuove scoperte

Tra le tantissime conseguenze che la diffusione del virus ha causato c’è ovviamente anche il fatto di preferire un turismo di prossimità rispetto alle vacanze all’estero. Così come l’anno scorso, infatti, sono tanti gli italiani che hanno optato per visitare i luoghi più belli e suggestivi del nostro Paese. Bene, proprio a questo proposito, oggi vogliamo parlare di un posto bellissimo che si trova a pochi minuti da località di mare molto famose e frequentate. Scopriamo di quale si tratta.

Un’antica città meravigliosamente suggestiva a pochi passi dal mare che lascia tutti senza fiato

A pochissimi minuti di macchina dalla splendida Alcamo, in Sicilia, si trova l’area archeologica di Segesta. Si tratta di un parco archeologico estremamente interessante da visitare. Presenta, infatti, un panorama mozzafiato: dalla presenza del tempio antico a quella del teatro, passando, ovviamente, anche per la vecchia piazza e il santuario.

Visitare Segesta vuol dire avere la possibilità di fare un passo indietro nel tempo, scoprendo le origini delle civiltà che hanno abitato e influenzato il nostro splendido Paese e la nostra affascinante cultura. Suggeriamo vivamente, nel caso ci si trovasse nelle zone o nelle spiagge vicine, di prendersi mezza giornata per visitare questo paradiso. Così facendo, aggiungeremo una tappa al nostro tour siciliano di cui certamente non ci pentiremo. Al contrario, infatti, si rivelerà una delle più interessanti e affascinanti di tutta la vacanza. Effettivamente, per molti è una sorpresa, ma ecco un’antica città meravigliosamente suggestiva a pochi passi dal mare che lascia tutti senza fiato.