Si tratta di uno dei prodotti indubbiamente più utilizzati in aromaterapia, per i benefici che la sua inalazione provoca su mente ed emozioni. Stiamo parlando dell’olio di gelsomino e sono tanti gli studi che ne evidenziano un profondo legame sul sistema nervoso centrale. Addirittura, l’olio di gelsomino, se inalato, migliorerebbe sensazione negative e insonnia. Sembra difficile da credere, ma quest’incredibile olio migliora l’umore e agisce sul sistema nervoso se usato così. La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa intende approfondirne i benefici in questa guida.

Che cos’è e quali sensazioni provoca la sua inalazione

In aromaterapia quest’olio trova veramente grande utilizzo e i suoi poteri non smettono di stupire. L’inalazione dell’olio d gelsomino avrebbe importanti benefici sulla depressione e produrrebbe una sensazione di euforia e ottimismo. Oltre ai benefici che esso regalerebbe alla pelle se massaggiato accuratamente, la sua inalazione costituirebbe un energizzante naturale. Le ricerche hanno sottolineato anche importanti effetti positivi a benefici sulla memoria.

I test hanno voluto sperimentare l’applicazione di olio di gelsomino sull’addome di alcune persone. I risultati evidenzierebbero miglioramenti in termini di respirazione, pressione sanguigna e saturazione.

Invece, a livello emotivo, i volontari hanno mostrato una migliore capacità di attenzione e un generale rilassamento delle tensioni emotive. Ma non è finita qui, perché l’olio di gelsomino ha anche altri incredibili effetti.

Perché quest’incredibile olio migliora l’umore e agisce sul sistema nervoso se usato così

La motivazione è da collegare a una variazione delle onde celebrali e alla capacità dell’olio essenziale di gelsomino di stimolare i ricettori degli odori. Il vero vantaggio è, inoltre, che si tratta di olio naturale, ottenuto dalla spremitura a freddo di alcune parti di questa pianta. Al momento non sembrano esserci neppure particolari effetti collaterali dovuti all’inalazione di quest’olio. Queste ricerche servono a migliorare l’efficienza di farmaci per il trattamento dell’umore, diminuendo eventuali reazioni indesiderate.

Gli oli naturali non smettono mai di sorprendere per i loro benefici su mente e corpo. Un prodotto simile è, ad esempio, anche l’olio di enotera, che combatte artrite, osteoporosi e sintomi della menopausa. In ogni caso, quando si tratta di salute meglio sempre richiedere il consulto di uno specialista del settore.