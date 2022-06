Quando si pensa di conoscere a sufficienza l’Italia è probabile che ci si sbagli. La lista di luoghi imperdibili è davvero lunghissima e, a volte, si ha l’impressione che servirebbero due o tre vite per visitarli tutti. Merita, però, di trovare uno spazio questa porzione di territorio che regala scenari che sono una gioia per gli occhi. Oltre ad essere bagnata da un mare incredibile.

Difficile non notare una bellezza unica

Ci si trova nel bel mezzo della Costa degli Dei. Un luogo che non a caso si chiama così e che comprende posti maestosi come Tropea e Pizzo. Ma c’è anche altro. A partire da questa parte di litorale, riconosciuta come una delle spiagge più belle del Mondo. Siamo nella zona di Capo Vaticano. Un luogo dove panorami e tramonti tolgono il fiato e che oggi è una rinomata area turistica.

La bellezza di livello internazionale del territorio la si nota semplicemente con gli occhi. Qualora, però, non bastasse, ci si può fidare di una rivista francese. Ha collocato la spiaggia di questa zona tra le 100 più belle del Mondo e al terzo posto in Italia. Due dati significativi.

Dal promontorio, alto oltre 100 metri, si nota uno scenario quasi caraibico con un mare turchese che bagna calette e insenature. Quando la giornata lo consente (e d’estate accade spesso) in lontananza si vedono le Isole Eolie fare capolino all’orizzonte.

Riconosciuta come una delle spiagge più belle del Mondo, questa località di mare in Italia non fa rimpiangere i Caraibi

Questa località di mare sembra uno di quei luoghi dove trovare difetti è impossibile. Le acque limpide assicurano un bagno gradevole. Alcune piccole spiagge, che sono raggiungibili solo via mare, regalano un tocco di mistero al luogo. Tra tutte, la più nota è sicuramente la baia di Grotticelle.

Tutti questi prodigi della natura si trovano all’interno del Comune di Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Trattandosi, tra l’altro, di una zona che negli anni ha avuto una crescita esponenziale dal punto di vista turistico, si possono trovare tante strutture che garantiscono le vacanze che ognuno ha esigenza di trovare.

Il riferimento è naturalmente ai giovani, ai meno giovani, alle coppie e alle famiglie. Per tutti loro si può individuare una soluzione che garantisca la possibilità di godere di una natura meravigliosa e di trascorrere ferie e giorni di mare indimenticabili. E intorno si potrà andare a visitare località altrettanto belle come Pizzo, magari gustando il tipico gelato del luogo.

