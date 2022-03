Avere un fondoschiena un po’ floscio potrebbe creare fastidio e imbarazzo, soprattutto quando ci si deve mettere in costume o pantaloncini. Se, oltre a questo, si aggiunge la cellulite su cosce e glutei, ci si potrebbe sentire proprio a disagio.

Esistono diverse diete che potrebbero contrastare questi problemi e anche allenamenti mirati su specifiche zone del corpo. Si potrebbero avere buoni risultati dedicando cinque minuti al giorno di un solo allenamento, adatto a chi ha poco tempo, oppure altri tre esercizi a corpo libero semplici da fare.

Si avrebbero glutei più alti e sodi anche dopo i 50 anni con 3 facilissimi esercizi senza attrezzi da fare a casa

Per avere una bella silhouette non si può far altro che mangiare bene e fare un’attività fisica regolare. Con l’avanzare dell’età, poi, si potrebbero avere maggiori problemi di tono, anche nelle parti del corpo più impensabili.

La pelle flaccida e cadente del collo, ad esempio, si potrebbe tonificare applicando due trucchi e una breve attività quotidiana da fare in casa.

Anche per i glutei non è obbligatorio andare in palestra o fare allenamenti che durano ore. Infatti, oltre a un’efficace posizione di yoga che aiuterebbe anche a migliorare l’equilibrio, si possono fare tre semplici esercizi a corpo libero.

Il primo è uno squat con calcio. Si esegue facendo uno squat base, partendo dalla posizione eretta e tenendo le gambe divaricate tanto quanto la larghezza del bacino. Quindi, bisogna spostare il peso sui talloni e piegarsi sulle ginocchia fino ad avere le cosce parallele al pavimento.

Per eseguire questa variante, basta tirare un calcio in avanti, prima con un piede, poi con l’altro, quando si torna in piedi. Dovrà essere un calcio energico, sentendo la contrazione dei muscoli, ma stando attenti a non farsi male.

Gli allenamenti da fare per rassodare la parte bassa del corpo

Si avrebbero glutei più alti e sodi svolgendo questi ulteriori due esercizi, da ripetere circa 15 volte per ogni gamba. Ogni ciclo completo andrebbe ripetuto almeno tre volte.

Si parte con il frog kick, che prevede di eseguire dei movimenti simili a quelli della rana. Bisogna stare a terra appoggiati su ginocchia e mani, tenendo la schiena parallela al pavimento. Quindi, si muove una gamba in modo circolare, portandola prima davanti, poi di lato, infine indietro per poi tornare nella posizione iniziale. Si dovrà ripetere il movimento anche con l’altra gamba.

L’ultimo esercizio è il ponte su una gamba. Bisogna mettersi supini con le ginocchia piegate, i piedi ben appoggiati a terra e le braccia distese lungo i fianchi. Si deve quindi portare un ginocchio al petto alzando il bacino e creando una linea quasi retta con il busto. In questo modo si potranno allenare e rassodare i muscoli dei glutei, che dovranno essere sempre ben attivi.