Starbucks assume candidati anche con licenza media e senza esperienza in tutta Italia

Se siamo alla ricerca di opportunità lavorative senza requisiti troppo specifici o titoli di istruzione particolari, gli annunci di Starbucks potrebbero fare al caso nostro. Sono in tutto 59 le posizioni aperte in Italia per la nota catena di caffetterie con più profili ricercati e dalle diverse richieste. Non mancano i tirocini, ideali per giovani senza esperienza pregressa.

Gli annunci di lavoro

Il Gruppo americano, con oltre 17mila punti vendita e 330mila dipendenti in tantissime aree del Mondo, è alle prese con nuove assunzioni. Fra i profili ricercati interessa particolarmente quello per Assistant Manager. Il candidato scelto supporterà lo Store Manager in tutte le fasi di gestione del punto vendita. Coordinerà il team, gestirà il piano vendita, organizzando per priorità, condividerà costantemente feedback con il team per migliorare la produttività del gruppo. Per questo ruolo Starbucks ricerca candidati dalle ottime capacità organizzative e con spiccate doti relazionali e comunicative. I fortunati parteciperanno al corso di formazione apposito in uno degli store dell’azienda.

Starbucks assume candidati anche con licenza media per il posto di Barista Stage. Infatti, nei dettagli dell’annuncio relativo non viene specificato fra i requisiti alcun titolo di istruzione. Tuttavia, è necessario che il candidato possegga ottime doti relazionali e comunicative, sia predisposto al lavoro in team e disponibile a lavorare su turni. Completano il profilo tanta energia ed entusiasmo per il marchio. Anche in questo caso, i nuovi assunti potranno accedere ai corsi di formazione offerti dal Gruppo.

Per il ruolo di Barista, non tirocinante, sono disponibili diversi annunci di lavoro. Il candidato ideale è una persona dinamica, entusiasta e curiosa, orientata al contatto con la clientela e con una buona conoscenza della lingua inglese. Il Gruppo offrirà ai selezionati un percorso di formazione ad hoc e bonus in base agli obiettivi raggiunti. Il tipo di contratto è part time con orario di lavoro flessibile.

Starbucks assume candidati anche con licenza media e senza esperienza in tutta Italia

Per visualizzare la lista completa degli annunci di lavoro possiamo consultare la pagina dedicata del gruppo Percassi, partner di Starbucks. Grazie ai filtri presenti potremo restringere il campo di ricerca. Per ogni posizione sono indicate info sulle mansioni, requisiti necessari e le istruzioni su come candidarsi per via telematica.

