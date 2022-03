Per ammorbidire e marinare carne dura come un mattone non il solito succo di limone ma questo rimedio semplice e portentoso

Tutti gli amanti del genere ne sono più che consapevoli. Per giudicare la qualità di un taglio di carne ci sono vari elementi da verificare. Un ruolo chiave ce l’ha sicuramente l’alimentazione dell’animale. Un altro lo riveste il metodo migliore di cucinarla. Ad esempio, non si può pretendere di riempire la griglia ed avere risultati ottimali. Il grasso colerà in abbondanza e le fiamme che ne seguiranno potranno bruciare la superficie di ciò che stiamo cucinando. Allo stesso modo, dovremmo evitare di eccedere con i liquidi infiammabili, visto che potrebbero lasciare un sapore fastidioso.

Un ruolo fondamentale, infine, lo riveste la morbidezza del taglio. Questa può essere una caratteristica innata dell’animale o del pezzo nello specifico. Quando non siamo così fortunati da avere una carne soffice, però, dobbiamo provvedere noi. Ma il fine giustificherà ampiamente il tempo speso. Per ottenere un risultato perfetto, un amante della carne dovrebbe conoscere alcuni trucchi del mestiere. Pochi lo sanno ma per ammorbidire e marinare carne dura e persistente possiamo cavarcela con grande semplicità grazie all’ananas. Così, ecco spiegato come fare.

Il metodo

Ci potremmo chiedere cosa ha di speciale questo frutto. La risposta è facile e sintetica. Il succo e il gambo dell’ananas contengono un enzima chiamato bromelina. La capacità di questa sostanza è quella di abbattere le catene proteiche. Questo motivo è lo stesso per cui in erboristeria potremmo trovare prodotti contenenti questa sostanza. Per utilizzarla, privilegiamo tagli di carne come quelli di carne bianca e di maiale. Evitiamo invece tagli di animali dalla carne più tenera.

La capacità della bromelina ci deve però mettere in guardia da marinature troppo lunghe. Il rischio sarebbe quello che la carne quasi si spolpi. Così, ad esempio, potrebbero bastare anche solamente 15 o 20 minuti di immersione. Il tempo richiesto comunque dipende dalle quantità di carni utilizzate. Per mettere in immersione, quindi, prendiamo semplicemente delle ciotole e versiamoci il succo e la carne.

Per ammorbidire e marinare carne dura come un mattone non il solito succo di limone ma questo rimedio semplice e portentoso

Alcuni aggiungono addirittura lo zenzero per fornire un sapore più speziato alla carne. L’immersione nell’ananas però potrebbe bastare, visto che secondo molti non si dovrebbe snaturare troppo il sapore della carne. Per preparare in casa il succo, infine, possiamo usare il frullatore. In questo modo il prodotto realizzato sarà artigianale e si massimizzerà la presenza della bromelina.

Creiamo dei dadi d’ananas e frulliamoli fino ad ottenere un mix di salsa e di polpa. Basterà allora utilizzare un filtro per ottenere semplicemente il succo.