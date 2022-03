Con l’avanzare dell’età il corpo cambia inevitabilmente, in termini sia estetici sia di salute. Potrebbero per esempio comparire dei fastidiosi inestetismi della pelle, legati in particolare alla perdita di tono.

Nell’affrontare questi cambiamenti non bisogna assolutamente scoraggiarsi, ma anzi agire in modo da gestirli correttamente. La prevenzione è certo un buon inizio, ma se non è più sufficiente si possono applicare degli escamotage molto semplici.

Per evitare di rendere più visibili le rughette attorno agli occhi, ad esempio, bisognerebbe fare attenzione a quali ombretti si scelgono dopo i 40 anni.

Per quanto riguarda il fisico, vediamo innanzitutto cosa si può fare per tonificare una parte molto delicata e visibile: il collo.

Contro la pelle flaccida e cadente del collo ecco due trucchi per tonificarlo più un breve esercizio da fare ogni giorno

Se vogliamo un décolleté liscio e tonico, possiamo adottare alcuni accorgimenti da mettere in pratica ogni giorno.

Il primo è rivolto a chi sta molto tempo davanti allo schermo del telefono. Tenere la testa costantemente bassa potrebbe causare la comparsa di pieghe e togliere tonicità alla pelle. Per questo motivo è importante muovere il collo di tanto in tanto e tenere il viso più in alto. Mantenere una postura più corretta aiuterà sia la schiena sia i muscoli del collo.

Un’altra cosa da fare è proteggere sempre il décolleté dai raggi ultravioletti. Il sole potrebbe infatti accelerare l’invecchiamento della pelle ed evidenziare eventuali ulteriori inestetismi.

Usare con costanza una crema protettiva è una buona pratica che bisognerebbe adottare non solo per il collo, ma anche per il viso.

Come allenare i muscoli del collo con questo esercizio facile e veloce

Uno dei muscoli principali del collo è il platisma, che occupa le sue due parti laterali. Questo è il muscolo che aiuta l’abbassamento della mandibola e lo stiramento della pelle del collo.

Per questo è importante tenerlo allenato con esercizi mirati che aiuterebbero contro la pelle flaccida e cadente del collo.

Uno di questi si può eseguire sia da seduti sia in piedi, tenendo la testa leggermente all’indietro. Quando si è in una posizione comoda, bisogna serrare bene i denti e abbassare gli angoli della bocca, come per fare un sorriso al contrario.

In questo momento, si sentirà il platisma che si contrae. Si dovrà rimanere in posizione per circa 5 secondi, poi rilassarsi e ripetere la contrazione.

Se invece sono le gambe e i glutei ad aver bisogno di tonificazione, potrebbe aiutare un solo esercizio da fare a casa che migliorerebbe anche l’equilibrio.

Un altro problema che si presenta soprattutto con l’avanzare dell’età sono le maniglie dell’amore. Si possono provare a ridurre con alcuni facili esercizi che renderanno i fianchi più atletici e snelli.