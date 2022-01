Ogni donna ha in sé un animo da seduttrice che attende solo di poter venire allo scoperto. Innegabile il piacere infatti che si prova ad ammaliare gli altri, tanto più se si tratta dello sguardo di un lui particolarmente caro.

Talvolta però, in nome della comodità si tende ad accantonare abbigliamenti che si ritengono più sexy. In realtà, vi sono indumenti che conciliano perfettamente praticità e seduzione.

Per outfit seducenti da far girare la testa sono perfetti questi capi della moda 2022 per donne di tutte le età

La moda 2022 ci viene incontro mostrando sulle passerelle abiti confortevoli ma che non rinunciano a esaltare la femminilità nelle sue forme. Protagonista infatti di tante sfilate sarà proprio il corpo della donna, che torna a mostrarsi in porzioni più o meno vaste.

Capi che si basano su un gioco di vedo e non vedo, ponendo la donna e la sua fisicità in primo piano.

Infatti, a partire da questa stagione tornano nei vari indumenti dei dettagli che mirano a mostrarla.

Grande ritorno dei tessuti trasparenti, in inserti più o meno estesi. Una tendenza già vista al termine dello scorso anno con un particolare modello di top glamour e prezioso.

Tessuti velati trasparenti arricchiscono finti scolli anteriori e posteriori, dando risalto al décolleté e alla schiena.

Dettagli che non passano inosservati

Per chi volesse mostrarsi senza far scorgere troppo, perfetti sono invece le maglie e gli abiti in pizzo. Estremamente elegante ed elaborato ricalca le forme femminili con uno stile unico.

La voglia di far emergere il proprio essere femminile però non si esprimerà solo tramite i tessuti, ma anche attraverso i tagli dei vari indumenti.

Oltre a comprendere scolli mozzafiato, tanti i capi che si accorciano o che avranno piccole aperture. Maglie, gonne e pantaloni tenderanno a lasciare scoperti lembi di pelle.

A perseguire il medesimo risultato, anche l’ampio uso di spacchi, anche vertiginosi. Applicati alle maniche delle maglie, ma anche agli orli di gonne, abiti e pantaloni.

Un grande trend sarà lo spacco profondo che lasciarà scorgere le gambe mentre si cammina.

Tanti piccoli particolari che consentono di giocare con il proprio look e di renderlo più intrigante. Si potranno poi abbinare tali elementi ad altri maggiormente coprenti, così da bilanciare l’outfit e non eccedere. Un consiglio valido soprattutto per le più timide, che potranno così trovare un giusto compromesso.

Saranno questi piccoli particolari degli abiti scelti a farci risaltare, in modo intrigante ma allo stesso tempo elegante e consono a tutte le età.

