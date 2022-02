Tante mamme sono alle prese con l’inappetenza dei bambini. La cosa più ardua è far stare seduti a tavola i propri figli. Il più delle volte si cede alla pratica soluzione della cena davanti alla tv. Un tentativo che si può fare è quello di preparare delle pietanze equilibrate ma presentate in maniera spiritosa. Iniziamo subito vedendo alcuni esempi.

Polpi con i wurstel o pinguini di mozzarella e olive, ecco 3 idee sfiziose per far mangiare non solo i bambini

La prima ricetta originale che proponiamo per invogliare i nostri figli è il riccio di frutta. Prendiamo una pera e togliamo il picciolo. Ora sbucciamo solo la parte conica dal picciolo sino alla parte più ampia. Immergiamo la pera in acqua e limone o miele in modo da non farla annerire. Muniamoci di diversi stuzzicadenti normali e da spiedo. Poggiamo la pera su un piatto orizzontalmente. Nel caso fosse troppo instabile tagliamone una fesa longitudinale in modo che la parte che poggia sul piatto sia piatta e quindi ben franca. A questo punto iniziamo con il mettere su uno stecchino un mirtillo che andremo ad infilzare nella pera al posto del picciolo. Questo sarà il naso del nostro riccio.

Passiamo ora agli occhi: ci serviranno due semini di uva (a solo scopo decorativo). Ora facciamo un po’ di pressione sulla parte della pera sbucciata e posizioniamo i due semini paralleli un po’ sopra al naso-mirtillo. Mancano però gli aculei. Prendiamo gli stecchini e infilziamo per la metà della lunghezza alcuni acini di uva. Infilziamo la metà libera nella parte di pera con la buccia. Ricopriamo con spiedini di uva tutta la parte con la buccia. Il risultato sarà un divertentissimo riccio di frutta per i nostri figli ma anche per noi.

Polpi alternativi

Prendiamo una confezione di wurstel da 4. Tagliamoli a metà. Dovremo ora, eseguire dei tagli sulla lunghezza dei wurstel affondando la lama del coltello dall’esterno fino al centro. I tagli ai wurstel vanno eseguiti su tutta la parte del wurstel fermandosi 4 centimetri prima dell’estremità. Queste listerelle saranno i tentacoli dei polpi, mentre i 4 centimetri lasciati intatti saranno la testa del polpo.

Mettiamo a bollire i wurstel per cinque minuti. Scoliamoli e posizioniamoli su un piatto aprendo tutte le listerelle-tentacoli. Il tocco finale sono gli occhi. Ricaviamo due frammenti piccolissimi da un’oliva nera. Mettiamo un punto di maionese nella parte sopra i tentacoli, aiutandoci con uno stuzzicadenti. Ora poggiamo i due pezzetti di oliva sul puntino di maionese ed avremo un gustoso polpo di wurstel.

Pinguini di mozzarella e olive e carote

Per questa “foodart” ci servirà una ciliegina di mozzarella, delle olive nere denocciolate, una fetta di carota di spessore di due centimetri. Inoltre avremo bisogno anche di pochissima maionese e uno stuzzicadenti. Prendiamo la fetta di carota e la infilziamo esattamente al centro con lo stuzzicadenti. Ora ritagliamo dalla carota un piccolo triangolo partendo dallo stuzzicadenti fino al bordo. Lo mettiamo da parte perché sarà il becco del pinguino. Infiliamo anche la ciliegina di mozzarella sopra alla carota. Mettiamo con la punta di un cucchiaino un filo di maionese sui lati della mozzarella.

Tagliamo a metà un’oliva nera per il senso della lunghezza. Posizioniamo la prima metà sulla maionese sul lato destro e l’altra metà sul sinistro. Queste due parti di oliva saranno le ali del pinguino. Prendiamo un’altra oliva e vi mettiamo all’interno il triangolino di carota. Ultima operazione: infiliamo quest’ultima oliva con il becco nello stuzzicadenti, tenendola in senso orizzontale. Concludiamo con due punti di maionese su quest’ultima oliva come occhi dell’animaletto polare.

Polpi con i wurstel o pinguini di mozzarella oppure ricci di frutta sono anche splendide presentazioni per accompagnare una merenda.

Raccomandiamo massima attenzione, al momento di scomporre gli animaletti, accertandosi di levare dalla portata dei bambini tutti gli stuzzicadenti.