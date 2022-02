Per avere dei capelli morbidi e lucenti siamo abituate a usare tutte le strategie possibili, compreso il classico balsamo. Inoltre, se conosciamo la tipologia del nostro capello, sappiamo anche quali prodotti è giusto usare per non rovinarli, ma anzi esaltarne la bellezza. Chi invece ha una chioma di capelli crespi si ritrova a dover gestire un fastidioso problema.

Quali prodotti è meglio utilizzare

I capelli crespi sono presenti in chi ha capelli molto secchi, che a loro volta hanno subito un eccesso di disidratazione. La poca idratazione li fa apparire sfibrati.

Non c’è ombra di dubbio che l’uso di uno shampoo adatto e di un balsamo adeguato sia il primo passo per cominciare bene. Successivamente, prima di asciugarli con il phon, sarà necessario tamponare i capelli crespi con un panno in microfibra o di cotone leggero. Questo tipo di cura eviterà di sfibrarli ulteriormente.

Dunque, il primo rimedio che possiamo porvi è di andare a integrare i grassi di cui necessita il nostro capello per essere idratato. Sarebbe necessario fare almeno una maschera alla settimana per arginare il problema, ma non sempre si ha il tempo di farlo. In ogni caso, in commercio esistono dei validi prodotti che potremmo utilizzare.

Esistono però alcuni rimedi della nonna che potremmo adoperare per creare in casa le giuste condizioni di cura per la nostra chioma.

Shampoo e balsamo delicati non bastano per trattare i capelli crespi ma potrebbero aiutare anche questi rimedi naturali

In cucina, infatti, troveremo ciò che ci è più utile per disciplinare i capelli crespi. Stiamo parlando di aceto e uova. Usiamoli in questo modo.

Aggiungiamo qualche cucchiaio di aceto di mele ad una tazza di acqua tiepida. Frizioniamo bene il capello partendo dal cuoio capelluto. Attendiamo circa 5 -10 minuti affinché il prodotto faccia effetto. Risciacquiamo con acqua tiepida.

Con l’uovo invece andremo a creare una maschera restituente a tutti gli effetti. Sbattiamo l’uovo in una ciotola e poi applichiamo sui capelli per almeno un quarto d’ora. È possibile aggiungere anche due cucchiai di olio di oliva per potenziare la maschera da apporre sui nostri capelli.

Risciacquiamo delicatamente e laviamo con lo shampoo adatto.

Anche se non molto profumati, questi due rimedi si riveleranno la migliore e la più semplice soluzione a portata di mano per non sprecare tempo e denaro.

Dato che shampoo e balsamo delicati non bastano per avere capelli ordinati e lucenti, potremmo eseguire questi trattamenti particolari con i semplici passaggi qui sopra indicati.