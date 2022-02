Vorremmo iniziare a truccarci con più costanza ma non sappiamo proprio da dove cominciare. Il Mondo del make up è pieno di prodotti, accessori e formulazioni diverse che spesso confondono. Usciamo dai negozi di bellezza con le buste piene, il portafoglio vuoto e nessuna idea precisa.

Troppi trucchi e accessori non servono soprattutto se non si ha molta esperienza con il make up. Tendiamo a farci convincere che anche per un trucco naturale ci sia bisogno di mille prodotti. Quando guardiamo qualche tutorial sembrano volerci almeno 20 cose diverse.

Certo, se si ha esperienza si possono anche usare tanti prodotti. Ma se non si ha la voglia o il tempo di imparare a sfumare alla perfezione meglio lasciar perdere. Quello che serve davvero per cominciare, fare un trucco naturale o solo dare un po’ di colorito è questo.

Ecco quali trucchi sono indispensabili per iniziare a truccarsi senza spendere centinaia di euro ma comprando solo quelli necessari

Vediamo oggi una sorta di starter kit con tutto il necessario per un make up efficace che valorizzi il viso. Nella lista che proponiamo oggi non è presente il rossetto perché in fondo non è indispensabile per tutte. Se non vogliamo colori sgargianti o un bel rosso fuoco possiamo anche usare un semplice burro cacao.

Pennelli, quanti ne usiamo davvero?

Quante possono dire di usare sempre tutti i pennelli del set che abbiamo a casa? Meglio concentrarsi sui pennelli che sono davvero indispensabili e magari aggiungerne qualcun altro strada facendo. Per un’ottima riuscita di un trucco base servirà un pennello per fard medio, uno da sfumatura e una spugnetta.

Invece del primer usiamo una buona crema idratante e stendiamola su tutto il viso. Poi servirà un fondotinta della tonalità più simile al nostro viso, media copertura. Se ne trovano di poco costosi anche entro i 10 euro, stendiamolo con la beauty blender.

Prossimo prodotto indispensabile è sicuramente il correttore per coprire occhiaie e dare luminosità al viso. Questo di una tonalità più chiara e prendiamolo con l’applicatore a spugnetta così non servirà un altro pennello. Applicandolo seguendo i contorni del viso si può ottenere un effetto lifting in poche mosse.

Cipria in polvere necessaria se si ha la pelle grassa

Aiuta a far mantenere più a lungo la base trucco, anche se non è fondamentale per tutti. Ora passiamo al bronzer con cui possiamo definire gli zigomi ma anche usarlo come ombretto. Per finire il mascara e una matita per sopracciglia se abbiamo qualche buchetto da riempire.

Quindi, ecco quali trucchi sono indispensabili per iniziare con il make up e avvicinarsi al Mondo dei cosmetici. Con questo kit per principianti o per chi vuole solo un trucco naturale si può realizzare un make up completo. L’unico oggetto che magari potrebbe servire a chi vuole focalizzare l’attenzione sugli occhi è il piegaciglia. Combinandolo con un po’ di vaselina si possono ottenere ciglia incurvate e incredibili.

