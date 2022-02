Tra le varianti più conosciute e richieste della famosissima carbonara c’è sicuramente quella ai carciofi. I vegetariani che non vogliono rinunciare alla cremosità di questo piatto hanno trovato il modo di sostituire così il guanciale. Un’altra versione molto gettonata è quella con il pesce spada, per i palati più delicati e gli amanti del pesce.

Ma la bontà del piatto originale per chi non segue particolari diete è quasi insostituibile. Romani e in più in generale i Laziali tengono molto ai loro piatti della tradizione. È quasi impensabile aggiungere o togliere gli ingredienti base modificando completamente il piatto.

È anche vero però che la cucina moderna si è evoluta proprio sperimentando sui piatti della tradizione. Ecco che vediamo un tiramisù scomposto, la genovese di mare o frittatine di pasta a forma di gelato.

Tanti hanno già assaggiato la carbonara di carciofi ma quasi nessuno l’ha mai provata con questo croccante e squisito ingrediente

Quindi non bisogna per forza scandalizzarci davanti a gustose rivisitazioni di piatti tipici che amiamo. Possiamo mangiare tutte le versioni che vogliamo senza sentirci in colpa. Vediamo quindi come rendere ancora più particolare questa carbonara.

Ingredienti per 2 persone:

180 gr di mezze maniche;

3 tuorli;

2 carciofi;

50 gr di guanciale;

20 gr di peperoni cruschi;

20 gr di pecorino grattugiato;

10 gr di Parmigiano Reggiano;

1 spicchio d’aglio;

1 limone;

olio Evo;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prima di tutto puliamo per bene i carciofi e strofiniamoli con il limone tagliato a metà. Tagliamo poi i cuori di carciofo in strisce e mettiamoli in una ciotola con acqua e il limone;

In una padella antiaderente facciamo rosolare il guanciale senza usare nessun altro grasso. Quando sarà croccante mettiamolo da parte, eliminiamo un po’ di grasso e riutilizziamo la padella. Aggiungiamo un filo d’olio e lo spicchio d’aglio;

Uniamo le strisce di carciofi ben scolate e facciamo cuocere per 5 minuti a fiamma alta. Dopodiché aggiungiamo il guanciale, controlliamo di sale e spegniamo il fornello;

In una ciotola sbattiamo i tuorli d’uovo con pecorino e Parmigiano. Aggiungiamo abbondante pepe e mettiamo a bollire una pentola con acqua leggermente salata. Meglio evitare di usare troppo sale perché gli ingredienti sono molto sapidi;

Caliamo la pasta e scoliamola al dente per una perfetta mantecatura. Aggiungiamola alla padella con il condimento, accendiamo il fornello. Lasciamo insaporire prima spegnere il fornello e aggiungere il mix di tuorli e formaggi;

Mantechiamo facendo saltare la pasta o aiutandoci con un mestolo. Se serve possiamo aggiungere un po’ di acqua di cottura per renderla più cremosa;

Impiattiamo e sbricioliamo qualche peperone crusco su ogni piatto. Per una croccantezza maggiore possiamo passarli prima in un po’ di olio bollente.

Insomma, è vero che tanti hanno già assaggiato la carbonara di carciofi e magari ne sono rimasti stupiti. Ma l’aggiunta del peperone crusco porta questo piatto ad un altro livello e conquisterà il nostro palato. Basta solo provare per credere e assaggiarla con questa prelibatezza lucana ancora poco conosciuta.

