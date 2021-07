Per quest’estate ampio spazio ai finish metallizzati, brillanti e intensi per occhi dall’effetto glitterato. Colori vitaminici, dorati e intensi in grado di illuminare lo sguardo in questi due mesi che rappresentano il fulcro della bella stagione, tutta da vivere.

Sguardo brillante con questo tipo di ombretto di tendenza a luglio e agosto

I colori metallici sono consigliatissimi dagli esperti della cosmesi per chi ha la pelle abbronzata. Quindi dopo una giornata di sole non useremo certo ombretti troppo bianchi, perlati o opachi.

Il perlato magari possiamo impiegarlo solo nell’angolo interno e in piccola quantità perché tende a creare contrasti troppo netti. Procediamo poi con il glitter per le donne più coraggiose oppure con un finish metallizzato.

Ottimo con l’abbronzatura

Con questi cosmetici brillanti e luminosi doniamo alla nostra abbronzatura un aspetto aureo, vivace ma in linea con le tonalità del colorito della pelle che avrà un velo di abbronzatura.

Infatti i colori brillanti sono utilizzatissimi in estate proprio per dare luce all’abbronzatura. Tra l’altro la moda e la tendenza del luccichio non conosce tramonto.

Come utilizzarlo

Per uno sguardo brillante con questo tipo di ombretto di tendenza a luglio e agosto, possiamo impiegare il glitter su tutta la palpebra oppure in piccole quantità per impreziosire una base in polvere, a voler conferire un dettaglio di luce.

Possiamo applicarlo, ad esempio, al centro della palpebra, lungo la rima inferiore o nell’angolo interno per donare un tocco di luce che certamente non ci farà passare inosservate.

Per un trucco fiabesco

Se poi siamo appassionate di effetti romantici che evocano regni fiabeschi, possiamo scegliere una polvere di glitter con particelle sottilissime con colore perlato e al contempo iridescente.

Qualche attenzione

Se abbiamo occhi ipersensibili, teniamo conto che i glitter vanno manipolati con molta attenzione. Innanzitutto, la poverina luminosa non deve finire nell’occhio, quindi meglio applicare una base cremosa che tende a far aderire i brillantini sulla palpebra.

In vendita ci sono prodotti specifici che vale la pena considerare. Assicuriamoci anche di utilizzare glitter specifici per occhi perché in commercio ce ne sono per diversi usi anche di tipo decorativo e per il découpage (che è una tecnica artigianale di decorazione della carta).

Quindi attenzione. Usiamo con parsimonia prodotti specifici e di qualità e stiamo attente a non far entrare i brillantini negli occhi.