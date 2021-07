Il mondo della cosmesi in questo ultimo periodo sta facendo dei grandi passi in avanti. Grazie ai continui aggiornamenti e grazie alle nuove proposte di mercato.

Durante il lockdown, avendo avuto più tempo per se stessi, si è avuto anche tempo per testare nuove creme o nuove maschere. In questo stesso periodo sono nati anche nuovi tantissimi beauty influencer con i loro tutorial.

Spesso raccontiamo nelle nostre colonne le nuove tendenze moda, i nuovi make-up e le nuove creme. Ma anche di prodotti naturali e ad esempio perché il mitico potere di questo particolare olio sulla pelle ha lasciato molte persone sorprese.

Cresce sempre di più l’interesse verso questi cosmetici e il motivo è chiaro a tutti

Molte persone oggi si stanno soffermando sempre di più su alcuni cosmetici. Infatti la gente è sempre più attenta agli ingredienti contenuti nei vari prodotti ed è inoltre più attenta anche all’ambiente.

Per questo motivo i consumatori oggi sono sempre di più alla ricerca di prodotti ecosostenibili e naturali: i famosi cosmetici green. Infatti cresce sempre di più l’interesse verso questi cosmetici e il motivo è chiaro a tutti.

La suddivisione dei cosmetici green

Tutti i cosmetici, green o meno, devono rispettare le norme del Regolamento europeo 1223/2009. Questo perché i prodotti devono essere ovviamente sicuri e devono tutelare il consumatore.

Cosmetica Italia ha classificato però i prodotti green in due categorie. La prima è quella a connotazione naturale biologica, che ha raggiunto i 778 milioni di euro. La seconda è quella a connotazione di sostenibilità ambientale green, che invece ha raggiunto gli 876 milioni di euro.

La differenza tra le due categorie sta nelle aziende che adoperano processi o fabbricano cosmetici sostenibili e in quelle che producono prodotti a connotazione naturale biologici.

Approfondimento

Il miglior cosmetico per essere abbronzata tutto l’anno ma ancora di più d’estate.