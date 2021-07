È tempo di estate, di vacanze e di viaggi. E molti di noi probabilmente hanno già scelta la propria meta per questa stagione. E in tanti, certamente, ameranno raggiungerla con la propria macchina. I cosiddetti viaggi on the road, infatti, sono tra i preferiti di tantissime persone. E l’atmosfera che si crea in macchina mentre si raggiunge un posto da visitare è davvero più unica che rara. Ma attenzione. Durante questa stagione stare in un’automobile può essere stancante, soprattutto a causa del caldo. E se non vogliamo usare l’aria condizionata, dovremmo provare questi piccoli segreti che ci aiuteranno a superare il viaggio senza problemi.

Non sentiremo mai più caldo quando siamo in macchina con questi trucchi geniali

Non usare il climatizzatore in un’auto e rendere comunque l’abitacolo fresco e accogliente d’estate è un’impresa difficile ma non impossibile. In questo nostro precedente articolo “Il metodo geniale inaspettato per rinfrescare l’automobile quando guidiamo d’estate senza aria condizionata” avevamo già fornito un consiglio in merito. E oggi vogliamo darne altri da aggiungere alla lista, così da metterli tutti insieme. Il primo avvertimento di oggi riguarderà i vestiti. Evitiamo abiti sintetici o che attraggono il colore. Il modo migliore per non sentire caldo quando siamo in macchina è quello di indossare maglie o vestiti di lino. Ancora meglio se bianchi!

Altri consigli per godersi un viaggio in automobile eliminando il problema dell’afa eccessiva

Inoltre, cerchiamo di rinfrescarci con un elemento sempre presente con noi. Stiamo parlando, ovviamente, dell’acqua. Bagnamo ogni tanto i polsi e la nuca. In questo modo, riusciremo a rinfrescarci e sicuramente l’afa che avvertiremo sarà minore di minuto in minuto. In alternativa, possiamo anche usare un batuffolo di cotone immerso nell’acqua. Altra idea sarà quella di scegliere, ove possibile, dei percorsi alternativi che prevedano tratti con alberi e ombra. Infatti, se conosciamo bene le strade che stiamo percorrendo, potremmo provare a imboccare spesso quelle piene d’ombra, così da non avere i raggi del sole diretti sulla nostra macchina.

Dunque, ora lo sappiamo. Non sentiremo mai più caldo quando siamo in macchina con questi trucchi geniali!