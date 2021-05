Il make-up è in grado di cambiare completamente il volto di una donna. In questo periodo, siamo costretti ad indossare la mascherina e quindi dobbiamo puntare tutto sullo sguardo per non passare inosservate. Per farlo al meglio, l’ombretto è proprio ciò che fa al caso nostro. Dopo aver applicato l’ombretto, a chi non è mai successo di ritrovarlo nelle pieghe dell’occhio? Questo inconveniente è molto comune ma è possibile evitarlo. Infatti, oggi, sveliamo il trucco che nessuno conosce per non far andare l’ombretto nelle pieghe dell’occhio.

La base

Applicare una buona base è ciò che serve per mantenere il nostro make-up a lungo. Innanzitutto, prima di iniziare, stendiamo un siero o una crema contorno occhi. La Redazione raccomanda che questi non siano prodotti a base oleosa perché impedirebbero agli altri prodotti di svolgere la loro funzione. Attendiamo qualche minuto prima di procedere con il trucco in modo che il prodotto abbia il tempo di fissarsi per bene al viso.

Usare un primer occhi

Sveliamo il trucco che nessuno conosce per non far andare l’ombretto nelle pieghe dell’occhio. Quello che non tutti sanno, infatti, è che anche la palpebra molle deve essere preparata adeguatamente a ricevere l’ombretto. Il primer occhi è un prodotto che serve a preparare la palpebra a ricevere l’ombretto. Esso crea una base omogenea che permetterà all’ombretto di aderire bene alla pelle e di conferirgli una durata maggiore. Questo prodotto è indispensabile soprattutto se ci ritroviamo ad utilizzare ombretti in polvere che non avendo una base cremosa tendono a spostarsi andando nelle pieghe dell’occhio.

Usare il correttore e cipria

Applicare il correttore sulla palpebra prima di stendere l’ombretto ci permette di creare una barriera delicata che permette all’ombretto di non finire nelle pieghe dell’occhio. Ciò che è fondamentale è non avere fretta, perché il correttore deve avere il tempo di asciugare se vogliamo un make-up impeccabile. Se non vogliamo correre rischi, possiamo applicare un velo di cipria opacizzante trasparente sopra il correttore e prima dell’ombretto. A questo punto possiamo procedere stendendo l’ombretto: noteremo subito che questo rimarrà fissato a regola d’arte senza che si sposti nelle pieghe.

