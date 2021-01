Con l’Epifania, le feste sono finite una volta per tutte. Bisogna tornare alla vita di tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda il cibo. In molti vogliono perdere i chili in più presi durante le festività, ma allo stesso tempo desiderano gustare dei piatti saporiti. Ed ecco allora una ricetta che potrebbe aiutare. Si tratta di un secondo squisito, ma dietetico per rimettersi in forma con gusto: le cotolette di bietole.

Gli ingredienti che serviranno per questa ricetta

Le cotolette di bietole sono davvero un piatto perfetto per chi vuole risparmiare e per chi desidera vedere qualche chilo in meno sulla bilancia. Per realizzarle serviranno:

1 cespo di bietola

2 uova

pangrattato

sale

olio extravergine di oliva

I passaggi previsti per la realizzazione di questo piatto sono molto semplici, e basterà seguirli con accortezza per avere sulla propria tavola delle cotolette deliziose!

Ora vediamo come preparare le cotolette di bietole

Preparare queste cotolette risulterà piuttosto semplice, anche per coloro che non hanno grande dimestichezza con i fornelli. Bisognerà iniziare pulendo le bietole, separando in modo accurato le coste (che serviranno per la ricetta) dalle foglie. Dopo averle lavate e averle fatte bollire per 5 minuti, andranno scolate. E adesso è il momento di concentrarsi sull’impanatura. Bisognerà preparare una ciotola con le uova sbattute, e un’altra con il pangrattato. Ora, sarà necessario passare le bietole prima nelle uova e poi nel pangrattato.

Dopo questa operazione, andranno adagiate su una teglia ricoperta di carta da forno e, dopo aver aggiunto un cucchiaino di olio extravergine di oliva, infornate a 200° per circa 15 minuti. Quando entrambi i lati saranno dorati, sarà il momento di servirle! E dunque, ecco come preparare un secondo squisito ma dietetico per rimettersi in forma con gusto, adatto per adulti e bambini!

Approfondimento

