Ci riflettiamo veramente poco, ma ognuno di noi ha almeno una cosa in comune con le più grandi star del mondo. Parliamo ovviamente del segno zodiacale, capace di unire persone tanto lontane. Scopriamo così come l’oroscopo delle star può svelare qualcosa di più sulla propria personalità nascosta. Iniziamo subito.

I segni di terra

I nati sotto il segno del Toro saranno contenti di sapere che sotto le proprie stelle è nata l’affascinante Penelope Cruz. Come lei anche loro sapranno avere nel nuovo anno un fascino sereno quanto sicuro.

Sotto il segno della Vergine è nata invece la sicura e determinata Sophia Loren, icona indiscussa di eleganza made in Italy. Le buone maniere e il fascino della compostezza sapranno fare scintille e svelare l’animo nascosto di ogni Vergine.

Tutta un’altra via, invece, per i lavoratori Capricorno, che condividono il segno con l’uomo più ricco del mondo. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, infatti è un Capricorno. Con un segno così non potremo che aspettarci tanti raggiungimenti di carriera nel nostro futuro.

I segni d’aria

Chi meglio di Angelina Jolie si può adattare al segno dei Gemelli? Attivissima, intelligentissima e sempre inquieta, questa star sa rappresentare al meglio l’animo più vero dei Gemelli.

Alla Bilancia, invece, non dispiace il controllo, soprattutto quando sotto gli occhi del pubblico. Proprio a quest’anima capace di dare il meglio di sé quando sotto i riflettori si presta bene il carattere della Bilancia Milly Carlucci.

Per quanto invece riguarda il creativo Aquario si poteva solamente condividere il segno con una forza della natura come Michelle Hunziker. La simpatia e la freschezza sono, infatti, la vera forza di questo segno dello zodiaco.

I segni d’acqua

Il segno del Cancro dovrebbe imparare a lasciarsi andare come una insospettabile star nato sotto il segno. Parliamo di Beppe Grillo, che sa ricordare a questo segno quanta grinta si nasconda dietro un volto pieno di gentilezza.

Sotto invece il segno dello Scorpione è nato un noto attore di Hollywood, Leonardo di Caprio. Come per lui il vero Scorpione sa che il successo arriva solamente dopo duro lavoro e sacrifici.

Sorprende, invece, sotto il segno dei Pesci, Rihanna, ma non troppo. Chi è infatti nato sotto questo segno e riesce a seguire i suoi sogni sa, infatti, sfoderare una determinazione non comuni.

I segni di fuoco

Finiamo con l’oroscopo delle star può svelare qualcosa di più sulla propria personalità nascosta con i segni di fuoco.

Il frizzante Ariete condivide il suo segno con il gioviale Elton John, cantautore tanto capace quanto famoso. Proprio da lui tutti quanti i nati sotto questo segno dovrebbero prendere la capacità di inseguire i propri sogni con onestà e sicurezza.

Invece, l’italianissimo Raul Bova non poteva che essere un Leone. Dietro a quel volto da star impenitente si nasconde in realtà una persona sensibile, come per ogni Leone.

Infine, con il Sagittario entriamo nel mondo dei viaggi e dell’avventura. Ma a questo segno si avvicina anche una caratteristica spesso sottovalutata, che è l’allegria. Proprio per questo un nato notevole sotto questo segno è sicuramente il regista Woody Allen.

Abbiamo, quindi, spiegato come l’oroscopo delle star può svelare qualcosa di più sulla propria personalità nascosta. In caso si sia interessati all’argomento si può cliccare su questo link. Si potranno così scoprire le piante giuste per ogni segno zodiacale per iniziare l’anno con il piede giusto.