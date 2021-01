Accogliere un cane nella propria casa è una scelta che va ponderata con attenzione. Un amico a quattro zampe, infatti, deve in qualche modo rispecchiare il carattere del padrone. Bisogna scegliere un cane che possa adattarsi allo stile di vita della famiglia con cui vivrà, per trascorrere il tempo in armonia. Se si preferisce restare in casa piuttosto che uscire, c’è una razza che potrebbe essere ideale: il Whippet. Inoltre, si tratta di un cane perfetto per chi cerca un amico leale, affettuoso e fedele, adatto soprattutto a vivere con i bambini.

La storia del Whippet

Questo levriero ha una storia piuttosto recente. Si conosce la sua storia a partire dal XIX secolo quando, nel Nord inglese, questa razza venne usata dai minatori per cacciare conigli e lepri. Effettivamente, questa razza era perfetta per il ruolo, dato che è silenziosa, velocissima e molto ubbidiente. Solo in un secondo momento il Whippet è diventato uno dei cani migliori da avere nel proprio appartamento.

Secondo alcuni esperti, questa razza viene dall’incrocio del Piccolo levriero italiano con il Fox Terrier. Per altri, invece, questo incrocio non è mai avvenuto.

Il carattere di questa razza

A spiegare con estrema minuzia il carattere del Whippet, è un documento rilasciato dall’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Questo cane viene descritto come dolce, amorevole e affettuoso. Ama trascorrere il tempo con gli altri cani e con i bambini, non è aggressivo e, inoltre, è davvero facile da educare. Quest’ultimo aspetto potrebbe risultare davvero fondamentale per coloro che sono alle prime armi con un animale domestico. In più, si tratta di un cane che si lega in modo profondo al proprio padrone, al quale dedica attenzioni e cure.

Insomma, sembra essere davvero il cane perfetto per chi cerca un amico leale, affettuoso e fedele! C’è da aggiungere, poi, che il Whippet ama la corsa e, ogni tanto, ha bisogno di essere lasciato libero, così che possa sfogarsi macinando chilometri!

Approfondimento

