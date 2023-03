Come fanno i cinesi a essere così magri e non ingrassare-proiezionidiborsa.it

Come fanno i cinesi a essere così magri e non ingrassare: ecco cosa mangiano e le abitudini per dimagrire pancia e fianchi

Sembrerebbe che il popolo asiatico sia il più longevo rispetto a quello di altri paesi. Ma non è l’unico primato sorprendente, infatti, vi è una bassissima percentuale di persone obese. In Giappone ma anche in Cina non è così frequente incontrare un individuo sovrappeso, anzi in molti si chiedono qual è il loro segreto per non ingrassare ed avere una linea invidiabile. In realtà non si tratta solo di genetica ma di uno stile di vita che comprende esercizio fisico e una dieta particolare. La tradizione culinaria orientale è nettamente diversa da quella occidentale, che invece è ricca di condimenti grassi, abbondante carne, pane e pasta.

Una sana alimentazione, ecco come fanno i cinesi a essere così magri

In Italia spesso le pietanze sono particolarmente elaborate, in termini di cottura e condimenti, spesso anche nelle mense scolastiche. Le buone abitudini, in Cina, sono radicate fin da piccoli a scuola, anche all’interno delle aziende e fabbriche, in linea generale, si segue uno stile alimentare nutriente. È più frequente trovare una ricetta cotta al vapore o bollita, dei metodi più sani rispetto alla frittura. In tavola non mancano alimenti o bevande fermentate di vario genere, arricchite da tantissime verdure. A poco prezzo si acquistano tante varietà di funghi e melanzane, o altri ingredienti più particolari come il bamboo o i germogli di soia. Consumano molto pesce, ricco di proteine a omega 3, a discapito della carne che mangiano più di rado. A proposito di alimenti proteici amano le uova e il tofu e mangiano pochi latticini.

Al posto della pasta e pane, in un pasto che si rispetti non può mancare il riso, diverso dal nostro, con meno amido, che accompagna gli ortaggi a vapore. Importanti anche zuppe e noodles, spaghetti tradizionali saltati nella famosa padella wok con salsa di soia, verdure, carne o pesce. Solitamente le porzioni dei pasti sono più ridotte rispetto alle nostre, integrando nel resto della giornata tantissimo tè verde, un vero e proprio rituale. In più, se non hanno tempo di cucinare, al posto dei fast food è possibile trovare botteghe o bancarelle dove acquistare cibo più salutare, come una zuppa di miso.

Esercizio fisico quotidiano per corpo e mente

Ma come fanno i cinesi a essere così magri? Per avere un fisico asciutto non seguono solo un’alimentazione povera di grassi e ricca di proteine, ma si muovono molto a piedi e in bicicletta. Sono abituati ad andare al lavoro a piedi o pedalando, a prescindere dall’età, attività che aiutano a mantenere pancia piatta e fianchi sottili. I parchi sono pieni di percorsi e attrezzi per allenarsi e tutti svolgono attività sportive. Praticano il Tai Chi e il Qi Gong, discipline che donano benefici al corpo ma anche alla mente, attraverso esercizi, respirazione e meditazione.