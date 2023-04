Ma quale luna di miele d’aprile, questi 3 segni avranno una sfiga pazzesca fino a fine mese

Le contingenze planetarie non sembrano affatto fortunate in questo mese primaverile. Il problema maggiore è che le premesse sembravano molto migliori. Ma ci sono almeno 2 settimane da attendere ancora.

Nonostante l’arrivo delle stelle cadenti anticipate (gli sciami meteorici delle Liridi in arrivo e visibili tra il 21 ed il 22 aprile), ci sarà ancora tanto da fare. Nonostante gli eventi astrologici di fine mese, con Venere in riavvicinamento alla Luna, e l’allineamento di 4 pianeti (Saturno, Marte, Venere e Giove), con Giove e Venere in rara vicinanza, le parole rassicuranti di un buon amico e le intenzioni positive saranno le uniche che potranno consolare alcuni di noi, beffati ancora una volta da un vento poco propizio. Ma quale luna di miele d’aprile, questi 3 segni rischiano il tracollo emozionale, se non quello economico.

Attendere, ragionare, migliorare

Lo spirito dell’accumulazione e del risparmio appartiene generalmente ai figli del Toro. Ma sembra che i propositi siano poco efficaci, per un motivo o per l’altro. In questa naturale ricerca verso il benessere finanziario, le novità astrologiche non sono di aiuto. L’invito è quello alla prudenza, perché ciò ha bisogno di molto tempo per essere costruito alle volte può svanire in pochi secondi. È la morale del gioco degli scacchi: una lunga strategia di successo può venire sacrificata da una singola mossa sbagliata. Forse i consigli da cui prendere spunto sono due. Come negli scacchi potremmo prendere tempo per decidere una mossa: aspetteremo il vento propizio. In alternativa i figli del segno del Toro potrebbero compiere una strategia di finta. Potranno andare all’attacco per preservare in realtà gli obbiettivi che più abbiamo a cuore. Sarà bene allora mostrarsi attivi ma senza in realtà pregiudicare gli affetti di cui hanno davvero bisogno.

Il segno del Sagittario sta trascorrendo un periodo difficile. Aveva molto confidato in un cambiamento in ambito lavorativo per ritrovare la serenità ed avere maggiore fiducia nel futuro e nel presente economico. Le cose ancora non stanno andando per il meglio. Una grande opportunità si nasconde dietro un problema passeggero: le risposte che cerchiamo non vengono dal mondo, ma dal nostro approccio nei confronti di questo. Bene allora sarà ritrovare la serenità e la fiducia, per poter poi sperare di cambiare per il meglio ciò che ci si mostra d’innanzi agli occhi. Insomma, smettiamola di dare sempre troppe colpe al mondo.

Una sfortuna senza limiti sembra perseguire il segno dei Pesci. Forse si sono appena resi conto di non aver approfittato delle 3 detrazioni poco conosciute da presentare nella dichiarazione dei redditi. Oppure hanno acquistato una casa senza aver posto le fatidiche domande essenziali per evitare grossi problemi nel futuro dell’abitazione. Sta di certo che aprile sembrava il mese del cambiamento. Invece si è rivelata una falsa partenza. Simile ahttps://www.proiezionidiborsa.it/3- detrazioni-che-nessuno-conosce-per-risparmiare-centinaia-di-euro/ quella sensazione che si avverte quando prendiamo un biglietto per un viaggio lontano a lungo desiderato che all’improvviso ci viene cancellato poche ore prima della partenza. Evitiamo anche in questo caso di cedere al rancore. Farsi una risata è sempre un buon metodo per abbassare il nervosismo. Se non altro avremo qualcosa da raccontare a cena con i nostri amici. Sempre che anche loro non cancellino l’invito all’ultimo secondo.